Haber Kaynağı: DHA

İzmir'de 'proje okul' ilan edilen üç eğitim kurumundan İzmir Fen Lisesi'nden 14, Bornova Anadolu Lisesi'nden 58 ve Cihat Kora Anadolu Lisesi'nden de 30 öğretmen, bulundukları okulda, 8 yıldan daha uzun süredir görev yaptıkları için, başka okullara tayin edilecek. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıdın ardından gündeme gelen tayinler, bu okullardaki veliler, öğrenciler ve öğretmenlerde huzursuzluk yarattı. Öğrenciler ve veliler, geçen haftadan beri yaptıkları açıklama ve eylemlerle seslerini duyurmaya çalışıyor.Öğretmenlerinin tayin edilmesiyle okul kültürünün değişeceğini savunan, İzmir Fen Lisesi'nin yaklaşık 200 öğrencisi de bugün saat 09.00'da oturma eylemi yaptı. Okulun bahçesinde, binanın giriş kapısı önünde oturan, ellerinde, 'Öğretmenime dokunma' yazılı pankart bulunan öğrenciler, 'Öğretmenime dokunma', 'İzmir Fen bizimdir bizim kalacak' sloganları attı.Çok yüksek puanla girilebilen okulu, binası için değil öğretmenleri için tercih ettiklerini belirten öğrencilerden biri, "Ülkemizde proje okulları etrafınca yapılan öğretmen atamalarına tepki olarak eylem yapmaya karar verdik. Bornova Anadolu Lisesi başlattı. Öncü onlardı biz de kardeşlerimize destek olmak istedik. Yıllardır birlikte okuduğumuz öğretmenlerimize destek olmak için eylem yapmaya karar verdik" dedi. Bir başka öğrenci de "Bu kadar insan yatılı okuyor. Burada eğitim alabilmek için biz bu okula öğretmenleri için geldik" diye konuştu. Bir diğer öğrenci de "İzmir Fen Lisesi'ni İzmir Fen Lisesi yapan öğrencileri kadar öğretmenleridir. Ailelerimizden uzak yerdeyiz. Bizden bu aile ortamını almaya çalışıyorlar" dedi.Öğrenciler 1 saat süren eylemin ardından sınıflarına girdi.