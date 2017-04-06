Öğrencilere trafik eğitimi

İzmir'in Bornova ilçesindeki Altındağ Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi. 30 ilçedeki tüm anaokulu öğrencileri ile özellikle ilkokul öğlencilerine bu eğitimlerin verileceği bildirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu arasında sosyal sorumluluk projesi olarak imzalanan protokol çerçevesinde, ülke genelinde tüm okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 'trafik bilincini artırmak' amaçlı eğitimler verilmesi hedeflendi. Türkiye genelinde yaklaşık 6.5 milyon öğrenci ile dolaylı olarak ailelerine trafik bilinci konusunda bir farkındalık yaratılması, eğitimlerin bir yıl içerisinde tamamlanması planlandı.



Trafik eğitimleri için harekete geçen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Bornova ilçesine bağlı Altındağ Anaokulu öğrencilerine trafik konusunda eğitim verdi. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ve Bornova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Şahin'in de katıldığı usta öğretici Tolga Abacı'nın ilkokul öğrencilerine sunum yaptığı eğitimde; trafikte nasıl hareket edileceği, servislere binerken ve inerken nelere dikkat edileceği, servis içinde nasıl davranılması gerektiğine dikkat çekildi. Toplu taşıma araçları ve özel araçlarda seyahat ederken uyulması gereken kuralların da anlatıldığı eğitimlerde emniyet kemerinin önemi üzerinde de duruldu.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 30 ilçede ve tüm anaokulu öğrencileri ile özellikle ilkokul öğlencilerine bu eğitimlerin verileceğini bildirdi. 30 ilçe için ayrı ayrı eğitim planı hazırlandığı, eğitimlerin Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu'na bağlı usta öğreticiler tarafından verileceği kaydedildi.

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