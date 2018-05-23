Öğrencilere tramvayı anlattılar

Normal seferler başlamadan önce Konak'taki 7 okulun öğrencilerine "tramvayla yaşamanın" püf noktalarını anlatmaya başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. yetkilileri, 2 bin 350 bin öğrenciyi bilgilendirmeyi planlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, son dönemin en büyük toplu ulaşım yatırımlarından biri olarak hayata geçirdiği Konak Tramvayı, 24 Mart’ta ön işletmeye başladı. Tramvayın işletmeci şirketi İzmir Metro A.Ş. de, F.Altay Meydanı – Konak – Halkapınar arasında çift hat hizmet veren tramvayla iç içe yaşayan bölge halkını bilgilendirmek amacıyla okullarda eğitime başladı.

Daha önce Karşıyaka'daki okullarda gerçekleştirilen eğitimler, bu kez Konak sınırları içindeki okullarda devam ediyor. Billboard ve durak raketleri önemli kuralların yer aldığı bilgilendirmelerle donatan, binlerce kişinin uğrak yerlerine özel broşürler hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro ekibi, Konak'taki 7 okulda sunumlar yaparak 2 bin 350 bin öğrenciye ulaşmayı planlıyor.

Önce sunum, sonra hediye

İlk seminere Melih Özakat İlkokulu’ndan başlayan İzmir Metrosu A.Ş. yetkilileri, yaptığı sunumda çocukların büyük ilgisini çekti. Karikatürlerle renklendirilen eğitimlerde öğrencilere tramvayı daha güvenli kullanmak için uyulması gereken kurallar ve enerji verimliliğindeki önemi hakkında bilgiler verildi. Güvenli ve verimli ulaşım bilincini artırmayı hedefleyen projede, sunum çıkışı öğrencilere tramvay logolu şapkalar, eğitim-öğretim gereçleri ve doğa dostu sertifika verildi.

Nelere dikkat etmeli?

Sunumda öğrencilere, 25.2 kilometre uzunluğundaki tramvay yolunda dikkat etmeleri gereken kurallar şöyle hatırlatıldı:

Ayrılmış ve işaretlenmiş hat sadece tramvaya ait olduğunu unutmayın.

Geçiş üstünlüğünün tramvayda olduğunu hatırlayın.

Trafik ışıklarına mutlaka uyun.

Tramvay ile asla hız yarışı yapmayın.

Tramvayın önünden karşıya geçmeyin.

Tramvayın önünden ve arkasından sürüş yapmayın.

Tramvay aracının ray aralığından çok daha geniş olduğunu unutmayın.

Tramvay hattı ile karayolunun kesiştiği kavşak bölümlerde dönüş ceplerini kullanın.

İşaretlenmiş tramvay yolu içinde bekleme ve parklama yapmayın.

Tramvayın diğer kara yolu araçları gibi kısa mesafede duramayacağını unutmayın.