Öğrencisini döven öğretmen, açığa alındı

İzmir'in Konak ilçesindeki bir ilkokulda okuyan 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki T.K.'ye sopayla vurduğu iddia edilen sınıf öğretmeni Mehmet N., açığa alındı

Öğrencisini döven öğretmen, açığa alındı
05 Kasım 2018 Pazartesi 13:41

Konak'taki Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Mehmet N., iddiaya göre 1'inci sınıf öğrencisi T.K.'den bir metin okumasını istedi. Mehmet N., metni okumayan T.K.'nin, baldırlarına ve kaba etine sopayla vurdu. T.K.'nin okulda bekleyen annesi B.K., sendelediğini fark ettiği çocuğunun kıyafetlerini çıkarınca sopa izlerini gördü. Anne B.K., bunun üzerine sınıfa gidip Mehmet N. ile tartıştı. Bir gün sonra da Mehmet N., kendisiyle konuşmaya gelen T.K.'nin babası G.K.'den iddiaya göre özür diledi. Özrü kabul etmeyen G.K., öğretmen şikayetçi oldu. İddialar üzerine, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma kapsamında Mehmet N., açığa alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #öğretmen dayak
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