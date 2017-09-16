Öğretmen çifte inanılmaz şiddet! Ve yapan serbest!

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde, 41 yaşındaki Tuncay Kaya ile kendisi gibi sınıf öğretmeni olan eşi 37 yaşındaki Ahu Kaya'yı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 37 yaşındaki K.C., savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Tuncay Kaya, kendisi gibi sınıf öğretmeni olan eşi Ahu Kaya ve çocuğu ile evlerinin önüne otomobilini park ettiği sırada yanlarına gelen K.C. tarafından darp edildi. K.C.'nin yüzüne yumruk atması üzerine arka koltukta çocuğuyla oturan eşine polisi aramasını söylediğini belirten Tuncay Kaya, "Üzerinde silah olabileceği endişeyle tekrar otomobilime binip, çalıştırıp, oradan uzaklaşmak istedim. 10 metre kadar gitmiştim ki; dikiz aynasından baktığımda saldırgan yerdeki eşimin üzerine çullanıp, darp ediyordu. Otomobili çalıştırıp, uzaklaşmaya çalıştığım sırada saldırgan sağ arka kapıyı açıp, eşimi sürükleyerek indirmiş. Otomobili, bırakıp, koşarak eşimin yanına gidip, bu sırada çevreden gelenlerle saldırganı uzaklaştırdım" dedi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tuncay Kaya ve eşi Ahu Kaya'yı ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede Tuncay Kaya'ya 2 gün, kolu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp yarası bulunan eşine ise 20 gün iş göremez raporu verildi. Tedavilerinin ardından Kaya çifti, kendilerine saldıran K.C.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, ailesiyle birlikte oto ve halı yıkama servisi işlettiği öğrenilen şüpheli K.C.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde, suçunu itiraf edip Kaya çiftini darp ettiğini söyleyen K.C., dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, polistekinin aksine suçlamaları kabul etmeyip, "Balkonumda otururken aşağıdan sevişme sesleri geldiğini duydum. Uyarmak için aşağıya indim. Otomobildekileri görünce, seslerin onlardan geldiğini düşündüm. Tartışma sırasında A.K., beni tutup, çektiği sırada düştü. Darp etmedim" dedi.



Savcılıktaki ifadesinin ardından K.C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.