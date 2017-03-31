Öğretmen olarak atanamayınca, kantinci oldu!

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde yaşayan, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü mezunu 36 yaşındaki Duygu Kaplan, atanamayınca Cengiz Topel İlkokulu'nda kantin işletmeye başladı.
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Duygu Kaplan, öğretmen olmayı çok istese de atanamadı. Yıllar boyunca öğretmenlik hayali kuran, fakat 9 kez Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmesine karşın atanamadığı için ücretli öğretmenlik yapan Kaplan, 3 yıldır okul kantini işletiyor.
Cengiz Topel İlkokulu'nda kardeşi ve annesiyle birlikte kantin işleten, iki çocuk annesi Duygu Kaplan, "Mezun olduktan sonra defalarca öğretmen olabilmek için KPSS sınavına girdim. Ancak ne yazık ki yeterli puanı alamadım. Hal böyle olunca farklı bir işe yönelmem gerekti. Çocuklara olan ilgim ve aldığım eğitim beni yeniden okula yöneltti. Ancak bu kez kantinci oldum. Öğrencilerin psikolojilerini ve isteklerini bildiğim için onlarla çok iyi anlaşıyorum. Belirli periyotlarda gerçekleşen denetimlerde de hep olumlu rapor alıyoruz" dedi.