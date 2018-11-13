Öğretmenden veliye hakaret suçlaması

İzmir'in Konak ilçesinde bir öğretmen, öğrencinin velisi tarafından sınıfta hakarete uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu

Mimar Sinan İlkokulu'nda görevli A.K. isimli kadın öğretmen, öğrencisinin annesi M.Y. hakkında, sınıfta kendisine hakaret ettiği ve saçını çekmeye çalıştığı iddiasıyla polise başvurdu.

Bazı sendika üyeleri de okul önünde toplanarak öğretmene destek verdi, olaya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Eğitim İş İzmir 1 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Atilla Yazgan, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını savundu.

Olayı kınadıklarını belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Bu olaydaki güvenlik zaafiyeti, buna benzer olayların tekrarı konusunda bizleri endişeye düşürmektedir. Öğretmenlere her türlü şiddet eyleminin karşısında duracağımızı ve tepkimizi koyacağımızı belirtmek isterim. Unutmamalıdır ki, öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça bu ülkenin yarınlara yürümesi mümkün olmayacaktır. Bu olayın artık son olmasını istiyoruz."