Öğretmenden veliye hakaret suçlaması

İzmir'in Konak ilçesinde bir öğretmen, öğrencinin velisi tarafından sınıfta hakarete uğradığını öne sürerek şikayetçi oldu

Öğretmenden veliye hakaret suçlaması
13 Kasım 2018 Salı 10:55

Mimar Sinan İlkokulu'nda görevli A.K. isimli kadın öğretmen, öğrencisinin annesi M.Y. hakkında, sınıfta kendisine hakaret ettiği ve saçını çekmeye çalıştığı iddiasıyla polise başvurdu.

Bazı sendika üyeleri de okul önünde toplanarak öğretmene destek verdi, olaya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Eğitim İş İzmir 1 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Atilla Yazgan, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını savundu.

Olayı kınadıklarını belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Bu olaydaki güvenlik zaafiyeti, buna benzer olayların tekrarı konusunda bizleri endişeye düşürmektedir. Öğretmenlere her türlü şiddet eyleminin karşısında duracağımızı ve tepkimizi koyacağımızı belirtmek isterim. Unutmamalıdır ki, öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça bu ülkenin yarınlara yürümesi mümkün olmayacaktır. Bu olayın artık son olmasını istiyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #konak #öğretmen hakaret
Önceki Haber
Mavi Balina oyunu yine can aldı!
Sonraki Haber
Uzman çavuştan acı haber!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.