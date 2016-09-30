Mavişehir Denizkızı Parkı'nda gerçekleşecek olan organizasyona, ülkenin dört bir yanından 32 sporcu katılacak. 2016 yılı içinde düzenlenen tüm kupaların finallerini kapsayacak müsabakalar Makaralı Yay ve Klasik Yay olarak 2 kategoride yapılacak. Her branşta 8 erkek ve 8 bayan sporcu podyuma çıkacak.

Okçuluk Türkiye Kupası Finalleri 7 Ekim Cuma günü resmi antrenman ve malzeme kontrolü ile başlayacak. 8 Ekim Cumartesi günü saat 13:30'da açılış töreni ve Makaralı Yay kategorisinde final yarışmaları yapılacak. 9 Ekim Pazar günü de Klasik Yay kategorisinde şampiyonluk müsabakaları gerçekleşecek. Finaller sabah 09.00 itibariyle başlayacak.



HERKESİ BEKLİYORUM



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Karşıyaka Belediyesi olarak alternatif spor branşlarına önem veriyoruz. 2 yılda, 3 olan branş sayımızı 17'ye çıkartarak bunu kanıtladık. Şimdi de Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarından birini ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Tüm sporseverleri bu coşkulu müsabakalara davet ediyorum' dedi.







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