Okey masasında silahla oyun, ölümle bitti

İzmir Bayraklı'da kahvehanede silahla oynayan 19 yaşındaki U.K., karşısında oturan Serhat Kaya'yı alnından vurarak öldürdü

Olay İzmir'in Bayraklı İlçesi'ndeki Cengizhan Mahallesi'nde meydana geldi. 22 Ocak tarihinde meydana gelen olayda alınan bilgiye göre saat 17.00 sıralarında kahvede dört akraba okey oynamaya başladı. U.K. oyun oynadığı sırada belinde bulunan tabancasını masanın üzerine koydu. İddiaya göre oyun sırasının kendisine gelmesini bekleyen U.K., ruhsatsız silahı ile oynamaya başladı. Alınan bilgiye göre U.K.'nin karşısında oturan 18 yaşındaki Serhat Kaya da, arkadaşını silahını yerine koyması konusunda uyardı ve 'Kaza kurşununa kurban gideceğiz' dedi.



Uyarı sonrası U.K. elinden silahı bıraktı. Ancak tekrardan oyunun kendisine gelmesini beklerken yine eline aldı. Silahıyla 'doldur, boşalt' yapan U.K.'nin elindeki silah bu sırada ateş aldı. Mermi, kendisini uyaran Serhat Kaya'nın alnına isabet etti. Durum karşısında U.K. paniğe kapıldı. Önce kanı durdurmaya çalışan U.K. başarılı olamayınca silahını da bırakıp olay yerinden kaçtı. Kahvehanede bulunan diğer müşteriler ise duruma polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Kaya'yı hastaneye kaldırdı. Ancak Kaya, geçen cuma günü hayatını kaybetti.



Olay sonrası kaçan U.K. ise olaydan 5 gün sonra polisi arayarak teslim oldu. U.K. arkadaşı Kaya'nın kendisini uyardığını ancak sıranın kendisine gelmesini beklerken canı sıkıldığı için tabancayı eline aldığını ve bu sırada da silahının ateş aldığını anlattı. Kaya ile aralarında bir husumet olmadığını da anlatan U.K., olay sonrası korktuğu için kaçtığını ve bu süre zarfında da parklarda kaldığını anlattı. U.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.