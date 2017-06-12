Öksüz'ün para gönderdiği Acar kendisini bu sözlerle savundu: Arsa bakıyordu

Darbede adı geçen ancak yakalanamayan Adil Öksüz'ün, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar'a para gönderdiği ortaya çıktı

15 Temmuz günü meydana gelen darbe girişimi sonrası operasyonlar sürüyor. Darbe gecesi yakalanan ancak daha sonra serbest bırakılan sonrasında ise bir türlü yakalanamayan Adil Öksüz'le ilgili bir bilgi daha ortaya çıktı. İddiaya göre Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yaparken gözaltına alınan ve daha sonra da tutuklanan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar, Öksüz'ün para kasası.



FETÖ kapsamında İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi'ne de operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ihraç edilen profesör ve doçentlerin de aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 24'ü ise tutuklandı. Tutuklanan isimlerden biri de İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar oldu. Mahkemede Acar'a Öksüz'ün kendisine Bank Asya üzerinden gönderdiği paralar soruldu. Dekontları gören Acar, para trafiğini inkar etmedi. Ancak Acar, Öksüz'ün İzmir'de arsa baktığını ve bu parayı da o yüzden gönderdiğini iddia etti.



15 Temmuz günü Akıncılar Üssü'nde yakalanan Öksüz de arsa bakmaya gittiğini söylemiş ve o yüzden o gün serbest bırakılmıştı.



Acar'ın üniversitede okuduğu dönemde FETÖ evlerinde kaldığı ve uzun süre de ABD'de kaldığı da tespit edildi.