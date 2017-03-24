Okul bahçesinde baygın bulundu, hastanede öldü

İzmir Karabağlar'da bir kişi okul bahçesinde baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan gencin uyuşturucu kullanmış olmasından şüpheleniliyor.
Olay Karabağlar İlçesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Sezer Güleç'in eve gelmemesi üzerine merak eden yakınları Güleç'i her yerde aramaya başladı.
Güleç'in kardeşi Güleç'i baygın halde Konak Anadolu Lisesi bahçesinde buldu. Olay yerine hemen ambulans çağrıldı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güleç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Güleç'in uyuşturucu kullandığından şüphe edilirken, kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belli olacak.