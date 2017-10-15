Okul kantinlerinin denetimi sorunlu

Okul kantinleri ve yemekhanelerinde bakanlık dışındaki denetimlerin uzmanlık alanı gıda güvenliği olmayan meslek gruplarınca yapılmasını eleştiren TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Reha Keskinoğlu, 'Denetimlerin bu alanda uzman olan gıda mühendisleri tarafından yapılması gerekiyor' dedi

Ali Budak-TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Reha Keskinoğlu, okulların açılması ile birlikte okul kantinlerindeki gıda sağlığı ve hijyen konusunda kamuoyunu ve velileri bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Okulların açılmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da okul yemekhaneleri ve okul kantinleri denetiminin önem taşıdığını belirten Kenskinoğlu, 'Kantinlerde satılan gıda maddelerinin gerek yasaklanan gıdalar anlamında gerekse hijyen ve çocukların sağlığı anlamında gündem oluşturuyor. İzmir'de yaklaşık 3 bin adet okul bulunmakta. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği' gereği okul kantinlerindeki gıda denetimleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Yani bakanlık yetkilileri okul kantini denetimlerini standart gıda işletmeleri denetim prosedürü yanı sıra 33 madde ve buna bağlı 150 alt maddeden oluşan hükümlerine göre yapıyor. Ancak mevcut denetçi sayısı ile hali hazırdaki tüm gıda işletmelerinin denetlenmesi bile mümkün değilken ek olarak okul kantinlerini de etkin şekilde denetlemeleri hiç mümkün görülmüyor' diye konuştu.



Gıda mühendisleri istihdam edilsin



Kamuoyunun dikkatine sunmak istedikleri bir diğer konu olarak yönetmeliğin 31. maddesi (2) bendini gösteren Keskinoğlu, şöyle devam etti: Millî Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda eğitimli personeli tarafından yapılan denetimlerde gıda işletmelerinde tespit edilen gıda güvenilirliği ve hijyen şartlarında eksiklikler var ise, gıda işletmelerinin en kısa sürede kontrol edilmesini ve sürekli takibinin yapılmasını sağlamak için, okul ve kurum yöneticileri Bakanlık ve ilgili olması durumunda 'Sağlık Bakanlı'ğının il/ilçe müdürlüklerine bilgi verir' maddesiyle alanı gıda güvenliği olmayan bir personelin gıda güvenliği ve hijyen şartlarıyla ilgili bir konuda denetim yapmasının önü açılıyor. Bu durum kantinlerdeki gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini zafiyete uğratacak. Bakanlık dışındaki denetim ihtiyacının, uzmanlık alanı gıda güvenliği olmayan meslek gruplarınca yapılması yerine bu alanda uzman olan gıda mühendisleri tarafından karşılanması gerekiyor. MEB bünyesinde gıda mühendisleri istihdam edilmelidir. Mevcut durumda bu maddeye dayanarak yapıldığı belirtilen denetimlerin etkinliği ise sorgulanmalıdır.



Veliler bilinçli olmalı



Gıda güvenliği konusunda velilere, okul aile birliklerine ve bu konuyu anlayabilecek öğrencilere de büyük iş düştüğünü belirten Keskinoğlu, 'Bu anlamda, öncelikle gıda maddelerinin kantinde muhafaza ve sunum koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra kantin temizliğinin ve personel temizliğinin yeterli düzeyde olması da önemli noktalardandır. Ayrıca kantinlerde satılan ambalajlı ürünlerin etiketlerinde bulunan, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi bilgilerin incelenerek satın alınması gerekir. Ambalajsız satılan her türlü gıda maddesinin doğru sıcaklıkta ve uygun koşullarda muhafaza edildiğinden emin olunmalı' şeklinde konuştu.



15 yıldır özveriyle çalışılıyor



Denetimlerin öneminin yanı sıra tüketicilerin de gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Keskinoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: TMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak, konunun öneminin farkındalığıyla 2003 yılından beri ilk ve orta öğretim öğrenci ve velilerine 'Bilinçli Gıda Tüketimi' eğitimleri veriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve özveriyle 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içerisinde de sürdürmeye devam edeceğimizi bildirerek konunun önemini kamuoyunun ve ilgili mercilerin dikkatine sunarız.



