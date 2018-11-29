Okul müdür yardımcısından öğrencilere dayak!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı M.Y. hakkında, öğrencisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açıldı

Okul müdür yardımcısından öğrencilere dayak!
29 Kasım 2018 Perşembe 14:27

Kemalpaşa'daki 75. Yıl Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı M.Y., iddiaya göre, okula tişörtle gelen bir öğrencisini fiziki şiddet uygulayarak uyardı. Bir diğer olayda ise, arkadaşına küfür ettiği gerekçesiyle başka öğrenciyi dövdüğü öne sürüldü. Öğrenciler, her iki olayı cep telefonuyla kaydetti. Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin M.Y. hakkında şikayetleri üzerine, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. M.Y.'ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde, şahsın öğrencilerle önce konuştuğu, sonra tokat atarak konuştuğu görülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #öğrenci dayak #öğretmen dayak
Önceki Haber
Sayıştay açıkladı: En borçlu 5 belediye...
Sonraki Haber
Müsaadenizle Büyükler filminin yayın tarihi belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.