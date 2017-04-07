Okul müdürünün 6 öğrenciye tacizinde yeni gelişme!

İzmir'in Menderes İlçesi'nde 3 yıl önce, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'porno film izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' iddiasıyla hakkında 102 yıl hapis cezası istenen emekli okul müdürü 66 yaşındaki tutuklu sanık Adil Ş.'nin yargılandığı davada, yeni bir gelişme oldu. Şubat ayındaki duruşmada, çocukların ruh sağlıklarının kalıcı şekilde bozulup bozulmadığının tespiti için yeniden rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti, bundan vazgeçti. Sanığın avukatı Atilla Ertekin, mahkemenin res'en aldığı bu karara tepki gösterdi.