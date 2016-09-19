Uygulama velileri memnun etti

Haber Kaynağı: AA

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Uyuşturucu ile mücadele acil eylem planı" kapsamında yürütülen çalışmalara ek olarak, sokakta uyuşturucuya ulaşılabilirliğin önlenmesi amacıyla göreve yapan Narkotimler, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte il genelindeki okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.Okul girişleri ve çevresinde öğrenci olmayan, suça karışmış kişilere yönelik uygulama yapan timler, okul yakınlarındaki kafeterya, büfe ve market gibi noktaları da denetledi.Okullarda öğrenciler ile velileri de madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaya yönelik bilgilendirerek, broşür dağıtan ekipler, öğrencilerin gelişimlerini olumsuz etkileyecek unsurlardan korunmasına yönelik, eğitim dönemi boyunca alınacak tedbirler ve yapılacak denetimlerleri anlattı.Narkotimlerin İzmir Atatürk Lisesi önündeki uygulama ve bilgilendirmesi özellikle velilerin dikkatini çekti.Lise birinci sınıfa başlayan oğluyla birlikte okula gelen Süleyman Eriş, bu tür uygulamaların önemli olduğunu ve velileri rahatlattığını belirterek, "Uygulamaların devamını bekliyoruz. Her şeyin başı burası, bunlar daha çocuk. Benim oğlum da her şeye özeniyor. Değişik bir şey görünce acaba diyor. Uygulamalar bizi rahatlatıyor.'' diye konuştu.Velilerden Semra Zeyniloğlu da ilk kez karşılaştığı uygulamaya çok sevindiğini ifade ederek, ''Ailemizde uyuşturucu kullanan yok ama çocuklarımıza bu tür konularda bilgilendirme yapıyoruz.'' dedi.