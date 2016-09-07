Konak Salih İşgören İlkokulu ile Konak Bilim ve Sanat Merkezi'nin yer değiştirmesi kararını veliler mahkemeye taşıdı ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu değiştirme kararına karşı idare mahkemesi tarafından 'yürütmeyi durdurma kararı' verildi. Velilerin sevinçle karşıladığı bu karara rağmen İl Mili Eğitim Müdürlüğü her iki eğitim kurumunun da eşyalarını yer değiştirmeyi sürdürdüğünü söyleyen öğrenci velisi Ecem Canıdar, İl ve ilçe milli eğitimin mahkeme kararını uygulamadığını, okulun boşaltılması gerekirken hâlâ tadilat ve boya işlemleri yapıldığını ve bu nedenle de savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Okula girmelerine izin verilmeyen ve savcılık kararına kadar okulun önünde nöbet tutacaklarını ifade eden veliler, 1 Eylül'de başlayan seminer dönemi için okul binasına gelen Salih İşgören İlkokulu öğretmenlerinin kapıda kaldığını ve sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması için savcılığı göreve davet ettiler.
Mahkeme kararı tanınmıyor
İzmir
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müfettişin yanlış ve eksik raporuyla Alsancak'ta bulunan Melih Özakat İlkokulu'nda B blok 3'üncü katta bulunan Konak Bilim ve Sanat Merkezi'nin, Salih İşgören İlkokulu binasına taşınmasına; Salih İşgören İlkokulu'nun da Konak BİLSEM'in boşalttığı binaya taşınması yönündeki kararına karşı 5 veli olarak mahkemeye gittiklerini söyleyen öğrenci velisi Ecem Canıdar, 'Tepkimizi göstermiş ve kararı yargıya taşımıştık. İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti, telafisi güç zararları engellemek için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak şimdi mahkeme kararını uygulamıyorlar. Karara itiraz ettiler ama bu kararı bozmaz. İzmir İl Milli Eğitim ve ilçe eğitim müdürlüğü tarafından karar uygulanmıyor ve hâlâ içeride tadilat ve boya işlemine devam ediliyor. Mahkeme kararı ortada ama 1 Eylül'de öğretmenlerimiz okula giremedi. Maalesef karar yokmuş gibi davranılıyor. Salih İşgören İlkokulu sistemde gözüküyor ancak fiziki olarak gözükmüyor, dışarıdaki tabela bilim sanat, içerdeki tabela Salih İşgören İlkokulu. Ne müdürü var ne müdür yardımcısı var ne de devir teslim işlemleri yapıldı' dedi.
Suç duyurusunda bulunduk
İzmir
Valisi'nin kararı alt makamlara tebliğ ettiğini ancak Konak BİLSEM Müdürü'nün de kararı uygulamadığını belirten Canıdar, sözlerini şöyle tamamladı: Bu durumdan dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılıkta taraflara tebligatları yaptı. Şu anda ifadelerinin alınmasını bekliyoruz. Zaten idari soruşturma başlatıldı. Davayı kazandık. Ancak öğretmenlerimiz okullarına giremedi ve hâlâ 6 öğretmenimiz norm dışı görünüyor. Verilen bir yürütme durdurma kararının olmasına rağmen makamların bunu uygulamamaları bizim için çok üzücü. Biz isterdik ki hemen karar uygulansın iki taraf da mağdur olmasın. Ancak burada mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililer bir tarafı sevindirirken diğer tarafı mağdur edemez. Burası hukuk ülkesi, kararların bir an evvel uygulanması gerekmiyor mu?
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