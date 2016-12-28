Okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk öldü

İzmir Menderes'te servis minibüsünün altında kalan 6 yaşındaki Nehir Çağın hayatını kaybetti

Okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk öldü

Olay Menderes İlçesi'nin Gümüldür Mahallesi'nde meydana geldi. Anaokulu'nda okuyan 6 yaşındaki Nehir Çağın ile ilkokulda okuyan ablası Irgak Çağın, birlikte bindikleri servisten evlerinin önüne gelince indi. Bu sırada servis şoförü, Nehir'i fark etmeden hareket etti. Küçük Nehir, servis minibüsünün arka tekerinin altında kaldı. Şoför Adem Tulukçu, kazayı farkedince hemen inip baktı. Küçük kızı tekerin altında gören Tulukçu, hemen kızı yakındaki sağlık ocağına götürdü. Ancak 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Nehir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şoför Adem Tulukçu, jandarmaya teslim oldu ve kazanın nasıl olduğunu bilmediğini söyledi. Küçük Nehir'in ölümü ise ailesini yasa boğdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #gümüldür kaza #ölüm
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