Okul yolunda büyük risk!

Önlem alınmalı
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aktepe Mahalle Muhtarı Hasan Fehmi Çelik, bahsi geçen yoldan her gün yüzlerce öğrencinin okula giriş çıkış yaptığını belirterek, 'Süleyman Ervin Caddesi'nden geçen araba ve kamyonlar son sürat geçiyorlar. Mahallemiz işlek bir yol üzerinde bulunmasına rağmen trafik ışıkları tek bir yerde bulunuyor. Yayanın da kullandığı bir cadde ama kamyonlar jet hızıyla yol alıyor. Okula girmeye çalışan öğrenciler riskli bir yolu kullanıyor, kamyonların arasında kalıyor. Bu yol üzerine kasis veya trafik lambasının yapılmasını istiyoruz' diye konuşarak, 'İllaki bir kaza olacak da bir öğrencimizi bu yola kurban mı vereceğiz? Kaza gelmeden bir şeyler yapılması gerek. Yüreğimiz yanmasın' dedi.
Ailelerinin elini bırakıp, trafikten geçmeye çalışıyorlar
Aktepe Mahallesi sakinlerinden Musa Özmen ise başından geçen olayı şöyle anlattı: Süleyman Ervin Caddesi üzerinde yüzlerce talebe okula giriş yapıyor. Hepsi ilkokul ve anaokul sınıfı öğrencileri. Aile ne kadar koruyup kollamaya çalışsa da, küçük çocuklar annelerinin elini bırakıp, trafikten geçmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz gün annesinin elini bırakıp kaçan bir anaokul öğrencisine araba çarpacaktı, son anda sıyrılıp geçti. Kaza gelmeden bu yol için bir önlem alınması gerekiyor. Bir üst geçit veya bir trafik lambası ile bu soruna çözüm bulmak, bir insanın hayatını kaybetmesinden daha zor olamaz.