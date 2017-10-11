Okul yolunda büyük risk!

Gaziemir Aktepe Mahallesi Süleyman Ervin Caddesi üzerinde bulunan ilköğretim okul yolu, yüzlerce öğrencinin hayatı için risk taşıyor. Veliler; kamyon, araç ve otobüslerin geçiş güzergahı olan yolda üst geçit ya da kasis yapılmasını istiyor

Zeynep Kaya- İzmir'in

Önlem alınmalı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aktepe Mahalle Muhtarı Hasan Fehmi Çelik, bahsi geçen yoldan her gün yüzlerce öğrencinin okula giriş çıkış yaptığını belirterek, 'Süleyman Ervin Caddesi'nden geçen araba ve kamyonlar son sürat geçiyorlar. Mahallemiz işlek bir yol üzerinde bulunmasına rağmen trafik ışıkları tek bir yerde bulunuyor. Yayanın da kullandığı bir cadde ama kamyonlar jet hızıyla yol alıyor. Okula girmeye çalışan öğrenciler riskli bir yolu kullanıyor, kamyonların arasında kalıyor. Bu yol üzerine kasis veya trafik lambasının yapılmasını istiyoruz' diye konuşarak, 'İllaki bir kaza olacak da bir öğrencimizi bu yola kurban mı vereceğiz? Kaza gelmeden bir şeyler yapılması gerek. Yüreğimiz yanmasın' dedi.



Ailelerinin elini bırakıp, trafikten geçmeye çalışıyorlar

Aktepe Mahallesi sakinlerinden Musa Özmen ise başından geçen olayı şöyle anlattı: Süleyman Ervin Caddesi üzerinde yüzlerce talebe okula giriş yapıyor. Hepsi ilkokul ve anaokul sınıfı öğrencileri. Aile ne kadar koruyup kollamaya çalışsa da, küçük çocuklar annelerinin elini bırakıp, trafikten geçmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz gün annesinin elini bırakıp kaçan bir anaokul öğrencisine araba çarpacaktı, son anda sıyrılıp geçti. Kaza gelmeden bu yol için bir önlem alınması gerekiyor. Bir üst geçit veya bir trafik lambası ile bu soruna çözüm bulmak, bir insanın hayatını kaybetmesinden daha zor olamaz. İzmir'in Gaziemir İlçesi Aktepe Mahallesi'ne bağlı Polis Lojmanları Anafartalar İlköğretim Okulu, yüzlerce kamyonun geçiş yolu üzerinde bulunuyor. Süleyman Ervin Caddesi üzerinde bulunan bu okul, yüzlerce öğrencinin okula geçişini sağlayarak hayatlarını riske atıyor. Yol üzerinde bulunan okulda eğitim gören öğrenciler, trafik lambası ve üst geçit olmadan kamyonların arasından sıyrılarak, derse yetişmeye çalışıyor. Mesai bitiminin okul giriş ve çıkış saatlerine denk gelmesiyle beraber trafiğin hareketlenmesi ise görenleri endişelendiriyor. Mahalle sakinleri bu yola kasis sistemi veya üst geçit yapılarak, yaşanabilecek bir kazanın önlenmesini istiyor.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aktepe Mahalle Muhtarı Hasan Fehmi Çelik, bahsi geçen yoldan her gün yüzlerce öğrencinin okula giriş çıkış yaptığını belirterek, 'Süleyman Ervin Caddesi'nden geçen araba ve kamyonlar son sürat geçiyorlar. Mahallemiz işlek bir yol üzerinde bulunmasına rağmen trafik ışıkları tek bir yerde bulunuyor. Yayanın da kullandığı bir cadde ama kamyonlar jet hızıyla yol alıyor. Okula girmeye çalışan öğrenciler riskli bir yolu kullanıyor, kamyonların arasında kalıyor. Bu yol üzerine kasis veya trafik lambasının yapılmasını istiyoruz' diye konuşarak, 'İllaki bir kaza olacak da bir öğrencimizi bu yola kurban mı vereceğiz? Kaza gelmeden bir şeyler yapılması gerek. Yüreğimiz yanmasın' dedi.Aktepe Mahallesi sakinlerinden Musa Özmen ise başından geçen olayı şöyle anlattı: Süleyman Ervin Caddesi üzerinde yüzlerce talebe okula giriş yapıyor. Hepsi ilkokul ve anaokul sınıfı öğrencileri. Aile ne kadar koruyup kollamaya çalışsa da, küçük çocuklar annelerinin elini bırakıp, trafikten geçmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz gün annesinin elini bırakıp kaçan bir anaokul öğrencisine araba çarpacaktı, son anda sıyrılıp geçti. Kaza gelmeden bu yol için bir önlem alınması gerekiyor. Bir üst geçit veya bir trafik lambası ile bu soruna çözüm bulmak, bir insanın hayatını kaybetmesinden daha zor olamaz.