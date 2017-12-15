Okulda dehşet! Okul müdürünü öldürdüler!

İzmir Ödemiş'te bulunan bir okulda, okul müdürü öğrenciler tarafından tüfekle vuruldu

Okulda dehşet! Okul müdürünü öldürdüler!

Olay Ödemiş'teki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre okulda yapılacak veli toplantısı öncesi I.P. ve U.C. isimli öğrenciler okul müdürüyle tartıştı. Öğrenciler tartıştıkları müdürü av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Silah sesini duyan öğretmen ve öğrenciler olayı görünce durumu hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri okul müdürü 47 yaşındaki Ayhan Kökmen'i hemen hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan okul müdürünün kurtarılamadığı öğrenildi.


Olay sonrası jandarma ekiplerinin 2'si okuldan uzaklaştırılan toplamda 3 öğrenciyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayda kullanılan tüfeğin B.Y.ye ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler; #izmir #okul müdürü #ödemiş
Önceki Haber
Sevdiği kız için yön tabelası tutuyordu, işsiz kaldı!
Sonraki Haber
Karamollaoğlu: İktidar kutuplaşmadan ümit arıyor!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet ali - 6 gün önce
Böyle şerefsizleri okulda değil ülkede barındırmayacaksın hain köpekler ????????
Yanıtla Beğenme(0)