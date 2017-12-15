Okulda dehşet! Okul müdürünü öldürdüler!

İzmir Ödemiş'te bulunan bir okulda, okul müdürü öğrenciler tarafından tüfekle vuruldu

Olay Ödemiş'teki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre okulda yapılacak veli toplantısı öncesi I.P. ve U.C. isimli öğrenciler okul müdürüyle tartıştı. Öğrenciler tartıştıkları müdürü av tüfeği ile vurarak yaraladı.



Silah sesini duyan öğretmen ve öğrenciler olayı görünce durumu hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri okul müdürü 47 yaşındaki Ayhan Kökmen'i hemen hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan okul müdürünün kurtarılamadığı öğrenildi.





Olay sonrası jandarma ekiplerinin 2'si okuldan uzaklaştırılan toplamda 3 öğrenciyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayda kullanılan tüfeğin B.Y.ye ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.