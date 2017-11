Okulda müzik öğretmeni pistlerde şampiyon

İzmir'de özel bir okulda müzik öğretmenliği yapan profesyonel motosiklet sporcusu Halide Su Urgancı, öğrencilerinden aldığı destekle dünya çapında başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen Urgancı, babasına ait motosiklet dolayısıyla küçük yaşta motor sporlarına ilgi duydu. Babasının 10 yaşında kendisine hediye ettiği scooter tipi motosikletle bu spora tutkusu başlayan Urgancı, lise yıllarında motor sporları eğitimi veren bir kulübe kayıt yaptırdı.



Motor sporlarındaki yeteneğiyle dikkati çeken Urgancı, hobi olarak başladığı motor sporlarına profesyonel olarak devam etti. Ailesinin karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında Konya'da Telat Can anısına düzenlenen Motodrag yarışında standart 1000-1300 cc kategorisinde ilk birinciliğini elde eden Urgancı'nın motor sporlarına tutkusu üniversite eğitimi için gittiği Çanakkale'de de devam etti.



Pistlerdeki dereceleriyle kısa sürede tanınmaya başlayan Urgancı, girişimleriyle 2013 yılında Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nda 600 cc kategorisinde bayanlar etabının başlamasına öncülük etti.



2014 sezonunda 6 ayaktan oluşan Türkiye Pist Şampiyonası bayanlar kategorisinde 600 cc'de birinci olan Urgancı, Avrupa'da yarışmalara katılmaya hak kazandı.



Üniversiteden mezun olduktan sonra İzmir'de Derece Okulları'nda müzik öğretmeni olarak göreve başlayan Urgancı, öğrencilerine piyanodan kemana, gitardan saza kadar 15 farklı enstrümanda eğitim veriyor. Hafta içi çok sevdiği öğrencilerine müzik eğitimi veren Urgancı, hafta sonlarını ise yarış pistinde geçiriyor.



Öğrenciler kupalardan etkileniyor



Halide Su Urgancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı motor sporlarında başarılı olduktan sonra hayatı farklı yönleriyle yaşamaya başladığını söyledi.



Hızın ve müziğin kendisini özgürleştirdiğini hissettiğini belirten Urgancı, şöyle konuştu:



"Öğretmen olmayı hep istiyordum, motor kullanmaya ise hobi olarak başladım. Her ikisi ayrı düşünmek benim için çok zor. İkisi de benim ayrılmaz parçam, tutkum haline dönüştü. Müzik benim kibar ve naif tarafımı motosiklet ise hırçın ve hırslı karekterimi simgeliyor. İkisi birlikte olunca kendimi buluyorum. Tek başına birisi benim için yeterli değil."



Kazandığı kupaları uğur getirmesi için müzik sınıfına koyduğunu, öğrencilerin kupalardan çok etkilediğini ve onların da bu sayede farklı spor branşlarında derece elde etmeye odaklandığını anlatan Urgancı, en büyük destekçilerinin öğrencileri olduğunu kaydetti.



Öğrencilerinin kendisine "şampiyon öğretmenimiz" diye seslendiğini anlatan Urgancı, "Bazen yarışlarımı izlemeye geliyorlar. Öğretmenliğimin yanı sıra bir kadın olarak motorsiklet kullanmam onları çok etkiliyor. " diye konuştu.



Motor sporlarında Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedeflediğini hatırlatan Urgancı, buna inandığını ancak müzik öğretmenliğini de bırakmayı düşünmediğini sözlerine ekledi.



"Ben de sporcu olacağım"



Okulun 6. sınıf öğrencisi Ayşegül Baysal ise müzik öğretmeninin motor sporlarıyla ilgilendiğini öğrendiğinde çok şaşırdığını söyledi.



Öğretmeninin yarış sonuçlarını merakla beklediğini anlatan Baysal, "O bizim gözümüzde bir şampiyon. Onun sayesinde motor sporlarına ilgi duymaya başladım. İleride sporcu olmak istiyorum." dedi.



Okulun Yönetim Kurulu başkanı ve aynı zamanda otomobil yarışçısı Ümit Ülkü de müzik öğretmenlerinin dünyanın birçok pistinde Türkiye'yi temsil ettiğini, okul yönetimi olarak da kendisini desteklediklerini ifade etti.



Öğretmenlerinin öğrencilere çok iyi bir rol model olduğunu anlatan Ülkü, her çocuğun küçük yaşlarda bir sporla ilgilenmesinin gelişme ve büyüme sürecinde önem taşıdığını vurguladı.





