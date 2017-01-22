Okullar tatil oldu, gençler buz pistine koştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Olimpik Buz Sporları Salonu, okullarının kapanmasını fırsat bilen minikler ve gençlerle doldu taştı. Karneleri alır almaz buzun tadını çıkarmaya gelen gençler, bir dönemin stresini buzda kayarak üzerlerinden attı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7 yıl önce Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda hizmete aldığı Buz Sporları Salonu, bir kez daha sömestr tatiline giren öğrencileri ağırladı. Karnelerini alan minikler ve gençler soluğu buz pistinde aldı. İzmirli ailelerin gözde mekanlarından biri haline gelen, çocuklar tarafından da oldukça sevilen buz sporları pisti, okulların kapandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Pisti kullananların sayısı bir anda ikiye katlandı.





“Haydi buz pistine!”



İzmirliler, tesisten hafta içi 13.00-16.00, hafta sonu ise 13.00-17.00 saatleri arasında yararlanabiliyor. Sabah 09.00 ile 13.00 arasında ve 17.00'den sonra ise salonda Büyükşehir Belediyesi'nin Buz Pateni, Buz Hokeyi, Senkronize Kulüp sporcuları ile engelli vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projelerinde yer alan erişimi kısıtlı çocuklar antrenman yapıyor.



Eğitmenler eşliğinde halka açık 45 dakikalık seanslar için belirlenen ücretler yine aynı kaldı. Buz keyfini yaşamak isteyenler, girişte öğrenci 10 TL, yetişkin 15 TL ödeyecek. 20 dakikalık özel dersin ücreti 30 TL, aylık toplam 8 saatlik kurs ise 150 TL. Tesiste, buz pateni kursları pazartesi ve cuma günleri 16.00 ile 17.00 saatleri arasında, cumartesi günleri 11.00- 13.00 saatleri arasında verilecek. Buz hokeyi kursları ise sadece pazar günleri 11.00- 13.00 saatleri arasında gerçekleşecek.



