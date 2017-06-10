Okullar tatil oldu, tramvay çalışmaları hızlandı

Karşıyaka Tramvayı'nı tamamladıktan sonra tüm ağırlığını Konak hattındaki yapım işlerine veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte büyük bir atağa kalkıyor. Gazi Bulvarı'nda çınarlar arasından geçecek tramvay "yeşil hat" üzerinde ilerleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci, ekonomik ve konforlu ulaşımı geliştirmek amacıyla yürüttüğü tramvay projesinde yaz aylarıyla birlikte yeni bir süreç başlayacak. 14 durak olarak hizmet veren 8.8 kilometrelik Karşıyaka hattında yolculu ön işletme seferlerini ücretsiz olarak sürdüren Büyükşehir, Konak hattında yapım işlerini son aşamaya taşıyacak çalışmaları daha da hızlandıracak. Okulların yaz tatiline gireceği ve kent içi trafiğin nispeten azalacağı bu hafta sonundan yazın bitimine kadar en zorlu bölgelerdeki çalışmaların tamamlanması planlanıyor.





Gazi Bulvarı 40 günde geçilecek

Cumhuriyet Bulvarı'nda son viraj

Şair Eşref için son iki etap

İZSU da çalışacak

Gazi Bulvarı'nda orta refüj üzerindeki çınar ağaçları korunarak ilerleyecek çalışmalar başladı. Yeşil dokunun zarar görmemesi için son derece hassas bir şekilde yürütülecek çalışmalar kapsamında sadece genç bir çınar ağacının taşınması işlemi gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince, sırasıyla dönüşümlü olarak Necati Bey Bulvarı, Halit Ziya Bulvarı ve Şehit Fethi Bey Caddesi'nin Gazi Bulvarı geçişleri geçici olarak trafiğe kapatılacak. Gazi Bulvarı’ndaki çalışmaların 40 gün sürmesi planlanıyor. Tramvay bu bölgede "yeşil hat" üzerinde ilerleyecek.Cumhuriyet Bulvarı'nda çalışmalar 12 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Gazi Bulvarı ile eş zamanlı olarak Konak İskele bölgesindeki çalışmalar da tamamlanmış olacak. Cumhuriyet Bulvarı’nın Gazi Bulvarı ile Fevzipaşa Bulvarı arasında kalan kısmında devam edecek çalışmalar için söz konusu 250 metrelik bölüm Alsancak-Konak yönünde geçici olarak kapatılacak. Trafik karşı yönden gidiş-dönüş olarak verilecek. Bu bölümdeki çalışmaların da 1 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.Şair Eşref Bulvarı boyunca Alsancak Camii ile Montrö Meydanı arasında tamamlanan ray döşeme çalışmaları, Montrö Meydanı’nda da tamamlandıktan sonra son iki etaba geçilecek. Çankaya istikametinde çalışma yapılarak Gazi Bulvarı’na ulaşılacak. Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak 9. ve 10. etap çalışmaları süresince trafik, karşı taraftan gidiş - dönüş olarak verilecek.Diğer yandan, Ali Çetinkaya Bulvarı üzerinde tamamlanma aşamasına gelen inşaat çalışmaları da Ziya Gökalp Bulvarı üzerinden Alsancak Garı yönünde devam edecek. Bu nedenle Ziya Gökalp Bulvarı’nın Ali Çetinkaya Bulvarı ile Vahap Özaltay Meydanı arasında kalan kısmı da 1 ay süreyle çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Ağustos ayı içinde başlayacak çalışmalar boyunca 1393, 1434 ve 1487 sokaklar ile Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, Şair Eşref ve Ali Çetinkaya bulvarları üzerinden bölgeye erişim sağlanabilecek.Tarihi Havagazı Fabrikası ile Vahap Özaltay Meydanı arasında, Konak Tramvayı hat imalat çalışmaları öncesinde yapılması gereken içme suyu isale hattı deplasman çalışmalarına da okulların kapanmasıyla birlikte başlanması ve 1 ay içinde tamamlanması planlanıyor.