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    • Okullarını geri aldılar ama...

    Alsancak'ta eğitim veren Salih İşgören İlkokulu öğrencileri 3 aylık mücadelenin ardından sonunda okullarında ders başı yaptı. Müfettiş raporu doğrultusunda Konak BİLSEM'e devredilen okul gerçek sahiplerine mahkeme kararı doğrultusunda iade edilmezken, valinin talimatıyla verildi. Okul devredildi ancak cezalandırma bitmedi, okulda çocukların ders yapacağı sıra ve öğretmenlerin oturabilecekleri bir masa ya da sandalye de yok

    24 Eylül 2016 Cumartesi 10:01
    Okullarını geri aldılar ama...
    Öyle bir hukuk devleti düşünün ki mahkeme kararı bile Vali'in emriyle uygulanıyor. Bu ironik durum İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören İlkokulu'nda yaşandı. Okul, müfettişin yanlış raporu doğrultusunda 1 Haziran'da, 'Bir başka kurumun binaya ihtiyacı olduğu' gerekçesiyle kapatılmıştı. 3 aydır devam eden süreçte veliler mahkemeye başvurmuş ve yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Davayı kazanan ve okullarında taşeron firma tarafından yapılan çalışmalara izin vermeyen veliler tehdit edilmiş ve polis engellemişti. Mahkemeyi kazanmalarına rağmen okullarında BİLSEM'in çalışmalarını sürdürdüğünü belirten veliler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatıyla okullarına girdiklerini söyledi. Bütün süreç boyunca haklarını hukuki yönden arayan veliler haklı mücadelelerini kazanmış oldu.

    'Buruk bir mutluluk yaşıyoruz'

    Konak BİLSEM'e elimizde yürütmeyi durdurma kararı olduğunu ısrarla vurguladıklarını ancak okullarına girme süreçlerinin geçen cuma günü netleştiğini söyleyen veli Ecem Canıdar, 'İzmir Valisi Erol Ayyıldız bizi makamına davet etti ve okulumuz için talimat verdiğini söyledi. Mahkeme kararı da geçtiğimiz hafta cuma günü uygulandı. Uygulamayla birlikte de eşyalarımızın yarısı okulumuza getirilip, sınıflarımız hazırlandı. Çocuklarımız da öğretmenleriyle birlikte yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Bundan dolayı buruk da olsa mutluyuz. Bundan sonra da bir sıkıntı olmayacağını umuyoruz. Ancak okulumuzda araç-gereç sıkıntımız var. Çocukların dolapları, sıraları, öğretmenlerin masa ve sandalyeleri şu anda eksik ve yok. Öğretmenlerin oturabilecekleri bir masa ya da sandalyeleri yok.  Sınıftaki fazla masa ve sıraları kullanıyorlar. Olmayan öğretmenler ise sınıfta ayakta bekliyor.  Bu sorunların da yarın çözüleceği söylendi ve çözülmesini bekliyoruz. Her gün okula geliyor ve okulun bitişine kadar bekliyoruz. Tereddütlerimiz devam ediyor. Bir şey olacak diye korkuyoruz. Umarım bu şekilde devam eder. Yeniden aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

    'Okulun eşyaları zarar gördü'

    Okulların karşılıklı değiştirilmesi sürecinde eşyaların zarar gördüğüne de dikkat çeken veli Duygu Bahar Tunca, 'Dolaplar, masa ve sandalyeler olmak üzere okul duvarlarında dahi hasarlar var. Bu hasarların nasıl ve kim tarafından giderileceğini de bilmiyoruz. Ancak hasarlardan dolayı eşyalarımız tam olarak geldiğinde hasar tespit tutanağı tutturacağız. Ancak bu eksikliklerimizi devletin tanzim edeceğini düşünüyoruz. Ancak okulumuza geldiğimiz için de hala buruk bir mutluluk içindeyiz. Çünkü hala 3. ve 4'üncü katlarda arşivin dolapları duruyor. BİLSEM mahkeme kararımıza itiraz etti. Bu itirazlarına mahkeme lehimize karar verdiğinde tam olarak sevinebileceğiz. Hala tereddütlerimiz devam ediyor. Bunun dışında bir kamyon okul eşyamız farklı okullara dağıtılmış. Bir daha burada olamayacağımızdan o kadar emin olmasalar bunu yapmazlardı. Ancak demirbaş eşyasının dağıtılması da suç teşkil ediyor. Ne olacağını bilmiyor ama bekliyoruz' dedi.



    'Kamulaştırılan okullardan biri BİLSEM'e verilsin'

    Öğretmenlerin okul masa ve sırası kendine masa yaptığını belirten veli Ufuk Okutkan, şunları söyledi: Bu bilgiyi de oğlumdan aldım. 2 gün önce 'Baba, öğretmenimiz, bizim sırayı kendine masa yaptı. Ancak çok komik duruyor' diyerek olayı anlattı. Bu durum öğretmenlerimiz için de zor aslında. Okulun perdesi hatta duvardaki askıları bile alınmış. Duvarlar sökük duruyor. Çocukların dolapları da yok. Şu an için yanlarında taşıyorlar. Biz de sürekli burada bekliyoruz. Hala buruk bir sevinç yaşıyoruz. Öbür tarafta da BİLSEM'in okul sorunu devam ediyor. Devletin kamulaştırdığı FETÖ örgütünün okullarından birini BİLSEM'e ayırması çok yerinde bir karar olabilir. Bütün sorunlar da bitmiş olur.
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Salih Işgören Okulu, Okul Geri Alma

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