07 Ekim 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Okulun taşınması kararına velilerden tepki

    İzmir'in Bornova İlçesi'ndeki İsmet Sezgin İlkokulu'nun, yakındaki Batı Anadolu Çimento Ortaokulu'nun binasına taşınmak istenmesine tepki gösteren veliler, eylemlerine bugün de devam etti. İlkokulun taşınması düşünülen binanın fiziki yapısının uygun olmadığını savunan veliler, taşınma kararının iptal edilmesini istedi

    07 Ekim 2016 Cuma 16:37
    Okulun taşınması kararına velilerden tepki
    Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki İsmet Sezgin İlkokulu önünde toplanan bir grup veli, ilkokulun, yakındaki Batı Anadolu Çimento Ortaokulu'nun binasına taşınması yönünde karar alındığını öne sürüp eylemlerini sürdürdü. Batı Anadolu Çimento Ortaokulu'nun da ilkokulun binasına taşınmak istendiğini belirten veliler ellerinde, 'Okuluma dokunma', 'İlkokul ile liseyi yan yana istemiyoruz', 'Okulumu öğretmeni bırakmam' yazılı dövizler taşıdı. Geçen salı günü basın açıklaması yapan ve imza toplayıp, Kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne teslim eden veriler, bugünkü eyleme çocuklarıyla katıldı. Okulun birçok ihtiyacının veliler tarafından karşılandığını, daha kaliteli hizmet verilmesi için yoğun çaba harcadıklarını kaydeden veliler, yer değişikliğine karşı çıktıklarını söyledi.

    Velilerden Onur Yavaş, grup adına basın açıklaması yaptı. Yetkililerden, taşınma kararından vazgeçildiği yönünde bir yazı alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydeden Yavaş, "Tekli sistem bahane edilerek ilkokul şartlarına uygun olan okulumuzu fiziki şartları ve çevresi uygun olmayan başka bir binaya, eğitim devam ederken taşımak istiyorlar. Bizler bu uygulamaya karşıyız, çünkü bu uygulama gerçekleştiği takdirde mevcut 25 kişilik sınıflarda eğitim alan çocuklarımız, 35- 40 kişilik sınıflarda eğitimlerine devam etmek zorunda kalacak. 22 derslikli okulumuzu 16 dersliğe indirecekler. Bu nedenle sınıflar karma yapılıp küçük yaştaki çocuklarımızın hem öğretmenleri değişecek, hem de düzeni bozulacak. Taşınılması söz konusu olan bina bir meslek lisesi ile yan yanadır. Hiçbir eğitim sisteminde ilkokul, ergen yaştaki lise gruplarıyla yan yana olmamalıdır. Bunun en büyük sakıncası, gelişim çağındaki çocuklarımızın lise çağındaki gençlerin olumsuz bir takım davranışlarını model alabilecek durumunda olmalarıdır. Bu konuya duyarlı tüm yetkililerden çözüm odaklı hareket etmelerini istiyoruz" dedi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Bornova, Bornova Okul Eylem

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY İğne çuvaldız meselesi...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Her gün 5'i ölüyor!
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz