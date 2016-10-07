Haber Kaynağı: DHA

Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki İsmet Sezgin İlkokulu önünde toplanan bir grup veli, ilkokulun, yakındaki Batı Anadolu Çimento Ortaokulu'nun binasına taşınması yönünde karar alındığını öne sürüp eylemlerini sürdürdü. Batı Anadolu Çimento Ortaokulu'nun da ilkokulun binasına taşınmak istendiğini belirten veliler ellerinde, 'Okuluma dokunma', 'İlkokul ile liseyi yan yana istemiyoruz', 'Okulumu öğretmeni bırakmam' yazılı dövizler taşıdı. Geçen salı günü basın açıklaması yapan ve imza toplayıp, Kaymakamlık ile İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne teslim eden veriler, bugünkü eyleme çocuklarıyla katıldı. Okulun birçok ihtiyacının veliler tarafından karşılandığını, daha kaliteli hizmet verilmesi için yoğun çaba harcadıklarını kaydeden veliler, yer değişikliğine karşı çıktıklarını söyledi.Velilerden Onur Yavaş, grup adına basın açıklaması yaptı. Yetkililerden, taşınma kararından vazgeçildiği yönünde bir yazı alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini kaydeden Yavaş, "Tekli sistem bahane edilerek ilkokul şartlarına uygun olan okulumuzu fiziki şartları ve çevresi uygun olmayan başka bir binaya, eğitim devam ederken taşımak istiyorlar. Bizler bu uygulamaya karşıyız, çünkü bu uygulama gerçekleştiği takdirde mevcut 25 kişilik sınıflarda eğitim alan çocuklarımız, 35- 40 kişilik sınıflarda eğitimlerine devam etmek zorunda kalacak. 22 derslikli okulumuzu 16 dersliğe indirecekler. Bu nedenle sınıflar karma yapılıp küçük yaştaki çocuklarımızın hem öğretmenleri değişecek, hem de düzeni bozulacak. Taşınılması söz konusu olan bina bir meslek lisesi ile yan yanadır. Hiçbir eğitim sisteminde ilkokul, ergen yaştaki lise gruplarıyla yan yana olmamalıdır. Bunun en büyük sakıncası, gelişim çağındaki çocuklarımızın lise çağındaki gençlerin olumsuz bir takım davranışlarını model alabilecek durumunda olmalarıdır. Bu konuya duyarlı tüm yetkililerden çözüm odaklı hareket etmelerini istiyoruz" dedi.