Özellikle son bir haftada talep arttı

'Bir haftadır satışlarımız arttı'

Kitaplarının satışları arttı

'Okuduklarımı hediye edip, yeni alacağım'

Okumadım ama okuyacağım

Aslı Erdoğan hakkında

Mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazarlarından ve Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan tutuklandı. Mahkeme Erdoğan'ın gazetenin Danışma Kurulu üyesi olması ve köşe yazılarını gerekçe göstererek örgüt üyeliği ve propaganda suçundan tutuklanmasına karar verdi. Aslı Erdoğan yazarlığa başladı 1994 yılından beridir yazdığı birçok kitapla adından söz ettiren önemli bir yazar. Konuyla ilgili Türkiye'de 150 yazar ortak bir bildiriyle durumu kınarken okuyucular da destek amacıyla kitaplarını almaya başladılar.Aslı Erdoğan'ın kitaplarının hepsini yeniden bastıklarını ve isteyen kitapçılara gönderdiklerini söyleyen Everest Yayınevi, 'Aslı Erdoğan'ın kitapları ciddi bir ilgi gördü. Bu noktada biz de bütün kitaplarını yeniden basıp, isteyen kitapçılara gönderdik. Kitapçılar özellikle okurlardan ciddi bir talep olduğunu ifade etti. Yayınevi olarak da sorunu çözmek ve kitapları okuyucularıyla buluşturma adına yeniden basma işlemini tamamladık. Özellikle son bir hafta da ciddi bir talep oldu' diye konuştu.Aslı Erdoğan kitaplarında Ağustos ayından önce ciddi bir hareketlenme olmamışken özellikle son bir haftada satışlarında ciddi bir artış olduğunu belirten Konak Pier Remzi Kitabevi şubesi konuyla ilgili şunları söyledi: Şu anda sistemimizde son 1 haftada satışların arttığını görüyoruz. Daha öncesinde böyle bir hareketlenme yoktu. Ancak 1 haftadır yazarın kitaplarına okuyucuların ilgisi olduğunu söyleyebiliriz.Aslı Erdoğan'ın özellikle 3 gündür süren tutukluluğu boyunca günde 15 kitabını sattıklarını dile getiren Kitapsan Kıbrıs Şehitleri Şubesi çalışanı Umut Uslu, 'Aslında duruma hazırlıksız yakalandık ama bir yerden de sevindik. Kendisi önemli bir yazar, insanların tanımasalar bile bu haberler sonrası yazarı tanımaya çalışmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için tek sıkıntı talebin fazla olması. Mağazamızda Aslı Erdoğan'ın kitapları oldukça azaldı. Bazı kitapları ise bitmiş durumda. İnsanlar şimdiden yeni kitaplarını bekliyor, birçok kitap şimdiden ayırtıldı. Şimdi merkeze haber verdik ve kitapların gelmesini bekliyoruz' dedi.Aslı Erdoğan'ın kitaplarındaki naifliğin ve içtenliğin kendisini etkilediğini söyleyen okur Mehmet Tekin, konuyla ilgili şöyle konuştu: Ben kendimi iyi bir okuyucu olarak görüyorum. Aslı Erdoğan'ın da birkaç kitabını okudum ve etkilendim. Şimdi ise tutuklandığını duydum. Kendisinin okumadığım kitaplarını almaya ve okuduklarımı da tekrar alarak arkadaşlarıma hediye etmeye geldim.Aslı Erdoğan'ı bu zamana kadar hiç okumadığını belirten ama tutuklanmasından sonra kendisi hakkında yazılanları dikkatle okuduğunu ifade eden okur İlke Çiçek, 'Şu anda da kendisine destek olmak adına kitabını almaya geldim. Türkiye'nin değeri olan böyle bir yazarın bu suçlama ile tutuklanmasına anlam veremiyorum. Ben kendisini hiç okumadım ama hakkında yazılanlar sonrasında destek için kitabını almaya geldim. Bundan sonra dostlarıma da Aslı Erdoğan'ın kitaplarını almaları tavsiyesinde bulunacağım' diye konuştu.1967 doğumlu Aslı Erdoğan, Amerikan Robert Lisesi, ardından Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi.Yüksek lisansını CERN (Conseeil Europeen pour la Recherche Nucleaire)'de hazırladı. Rio de Janeiro'da başladığı fizik doktorasını yarıda bırakarak yazmayı seçti. 1994'te ilk kitabı yayımlandı. Ulusal ve uluslararası basında kendinden övgüyle bahsedilen yazar, 1997'de Deutsche Welle'nin düzenlediğ yarışmada Tahta Kuşlar adlı öyküsüyle birincilik ödülü aldı, bu öykü dokuz dile çevrildi. Kırmızı Pelerinli Kent romanı Gyldendal Yayınları'nın (Norveç) Marg -omirilik- serisine seçildi. Hayatın Sessizliğinde (2005) Dünya Yayınları tarafından yılın kitabı seçildi. Hayatın Sessizliğinde'den bir bölüm Piccola Tiyatrosu'nda (Milan) Serra Yılmaz tarafından seslendirildi, dans tiyatrosu ve baleye uyarlandı.Mahpus adlı öyküsü Fransa'da filme çekildi. Yunus Nadi (Mucizevi Mandarin), Sait Faik (Taş Bina, 2010), Lillehammer Festivali'nin ana konuşmasını yaptı (2011), Zürih Şehir Yazarı seçildi (2012) Words Without Borders (2013).