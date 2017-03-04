Öldürülen damatla ilgili flaş gelişme! Onun katili çıktı!

İzmir'de cezaevinden yeni çıkan ve düğün yapan Daimi Akyüz, düğünü sırasında öldürüldü
Alınan bilgiye göre 46 yaşındaki Daimi Akyüz, bir süre önce cezaevinden tahliye olarak çıktı. Özgürlüğünün ardından Akyüz, evlenmeye karar verdi ve bir restoranda düğün töreni yaptı.
Düğün sırasında Akyüz, bir arkadaşı ile kapı önüne çıktı. Akyüz burada kendisini bekleyen Erdal T. tarafından silahla vurularak yaralandı. Akyüz'ün yanındaki arkadaşı Zafer Yıldırım da kurşunlardan nasibini aldı.
Olayı görenler Akyüz ve Yıldırım'ı hemen hastaneye kaldırdı. İlk olarak Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyüz, daha sonra da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak Akyüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zafer Yıldırım'ın ise tedavisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği ve durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
Daimi Akyüz ile kendisini vuran Erdal T.'nin cezaevinde aynı koğuşta kaldığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Polis, Erdal T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Daimi Akyüz'ün üçüncü evliliğini yaptığı ve de hasımlarından korktuğu için düğün yapacağı yeri gizlediği öğrenildi.
Erdal T.'yi aramaya başlayan polis, Erdal T.'nin kaçmasına yardım eden 2 kişiyi ise gözaltına aldı.
ÖLDÜRÜLEN DAMAT 'ALİSTAİR BEBEĞİ' VURAN KİŞİ ÇIKTI
Aliağa ilçesinde düğününde öldürülen Daimi Akyüz'ün, İzmir'in Foça İlçesi'ne bağlı eski belde Yeni Foça'da 14 yıl önce, kafeteryada bebek arabasında uyurken isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Özlem ve David Grimason çiftinin oğlu 2.5 yaşındaki Alistair Grimason'u vuran kişi olduğu ortaya çıktı.
7 Temmuz 2003 tarihinde meydana gelen olayda, annesi Özlem Grimason ve anneannesi Gülay Eşsizhan'ın oturduğu kafeteryada bebek arabasında uyuyan Alistair Grimason, arka masalarında çıkan silahlı kavgadan isabet eden bir kurşunla yaşamını yitirmişti.
Kamuoyunu aylarca meşgul eden olayla ilgili, kavga ettiği Ali Bektaş ve Alistair bebeğin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına yol açan Daimi Akyüz, polisin sıkı takibi sonucu yakalanıp, tutuklanmıştı. Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Daimi Akyüz 36 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.
Küçük çocuğun ölümü, annesi Özlem Grimason, İskoç babası David Grimason, dedesi avukat Tuncer Eşsizhan, anneannesi avukat Gülay Eşsizhan başta olmak üzere herkeste büyük üzüntü yaratmıştı. Bu olayın ardan avukat olan Eşsizhan çifti, başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için bireysel silahlanmaya karşı mücadele başlatmıştı.