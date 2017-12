Öldürülen okul müdürü için yürüdüler

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürülmesi, düzenlenen geniş katılımlı yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi. Acılı eş Ümmü Kökmen de iki oğlu ile elele tutuşarak yürüdü

Öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen'in daha önce görev yaptığı Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüşe meslektaşları, öğrencileri, eşi Ümmü Kökmen, çocukları Doğukan Kökmen ve Egehan Kökmen'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, üzerinde Kökmen'in fotoğrafı bulunan 'Son ders değerler eğitimi', 'Şiddete son', 'Şiddete dur de', yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Saraçoğlu Caddesi güzergahını takip eden kalabalık yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Yürüş sırasında Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen'in oğulları ile ele ele tuşarak yürümesi, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.



Kökmen'in öğrencisi ve meslektaşı Elvan Öztürk, şehit öğretmenler için 'Dünyanın Bütün Çiçekleri' isimli şiiri okurken, kalabalıktaki bazı kişiler gözyaşlarını tutamadı.



Yürüyüşe Denizli'nin Tavas ilçesinden katılan Kökmen'in Tavas İmam Hatip Lisesi'nde görev yaptığı dönemki öğrencisi olduğunu belirten Süleyman Çetinkaya da "O daima öğrencileri kazanmaya çalışan, anlayışlı bir öğretmen oldu. Menfur saldırıya hiçbir anlam veremedim. Acımız büyük" dedi.



Kökmen'in öğrencilerinden Pınar Aygün de gözyaşı dökereke yaptığı konuşmasında, "Ayhan öğretmen, kendisini öğrencilerine adamış biriydi" dedi.



Daha sonra, Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Toprakçı, basın açıklamasını okudu. Toprakçı, Karabağlar'da ve Bornova'da yaşanan eğitimcilere yönelik saldırıların ardından son olarak Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in iki öğrencisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmesinin şiddetin geldiği son noktayı gösterdiğini söyledi. Toprakçı, yaşanan olayın perde arkasını şöyle anlattı:



OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI



"Maalesef bu üzücü olay üzerinde büyük bir bilgi kirliliği yaşanmakta. Oysa biz bizzat olayı yaşayan mesai arkadaşları olarak biliyoruz ki, vuran öğrencinin basına yansıdığı gibi bir disiplin soruşturması veya geçmişe yönelik disiplin cezası yoktur. Okulda Müdür Bey ile olay günü ve öncesinde herhangi bir tartışma, tokat atma, bıçak çekme gibi bir olay yaşanmamıştır. Olay anında diğer öğrenci yaklaşık 1,5 ay önce okulumuzdaki başka bir öğrenciye okulun yakın çevresinde silah çektiği için okul değiştirme cezası almıştır. Müdürümüz Ayhan Kökmen'in her zaman öğrencilere yaklaşımı olumlu olmuş, bugüne kadar hiçbir öğrenciye ne tokat atmış ne de aşağılayıcı bir söz sarf etmiştir. En olmaz denilen öğrenciye bile inançla, umutla yaklaşırdı. Çiçeklerini seven biriydi. Gönlü vatan ve millet sevgisiyle dolup taşan fedakar bir öğretmendi. Şehitlerimizden bahsederken gözyaşlarını tutamazdı. Şimdi o çok sevdiği al bayrağımıza sarılarak şehitlik makamına ulaştı. Öğretmenlerimizin itibarına, sağlığına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir. Bugüne kadarki yetkililerin öğretmenleri itibarsızlaştırma politikalarının bir sonucu olarak ne yazık ki eğitimcilere yönelik şiddet eylemleri son yıllarda giderek artmaktadır. Okulların güvenliğini sağlamaktan, eğitimin kesintisiz olarak devam etmesinden birinci derecede sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür şiddet olayları karşısında kayıtsız kalmakta, öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın can güvenliğini sağlayamamaktadır. Ne yazık ki bilim yuvası olması gereken okullarımız, hem eğitim çalışanları hem de öğrencilerimiz için güvenli alanlar olmaktan çıkmıştır. Biz öğretmenler, öğrenciler ve veliler olarak şiddeti kınıyor, reddediyoruz."



Toprakçı'nın gözyaşları arasında okuduğu basın açıklamasının ardından Ayhan Kökmen'in kendisi gibi öğretmen olan eşi Ümmü Kökmen, öğrencilere sarıldı. Kökmen, "Son ders değerler eğitimi, öğretmeni Ayhan Kökmen. Sevgi, saygı ve hoşgörü" ifadeleriyle öğretmen ve öğrencilere seslendi.



İLÇEDE EĞİTİME 2 GÜN ARA



Öte yandan acı olayla sarsılan yaklaşık 5 bin nüfuslu Kaymakçı Mahallesi'nde bulunan tüm okullarda Kaymakamlık kararıyla pazartesi ve salı günü eğitime ara verildi.







