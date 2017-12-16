Öldürülen okul müdürüne acı veda

İzmir Ödemiş'te iki öğrenci tarafından öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, görev yaptığı okulda öğrencilerden 16 yaşındaki İ.P. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen için cenaze töreni düzenlendi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 47 yaşındaki Kökmen'in cenazesi ilk olarak evine götürüldü. Burada eşi ve yakınlarının son kez tabutunu açıp gördükleri Ayhan Kökmen'in cenazesi, daha sonra balkonuna dev Türk bayrağı asılmış olan evinin önüne getirildi. Müdürün tabutunun üzerine de Türk bayrağı serildi.



ÖĞRENCİLERİ BAŞ TACIYDI



Sınıf öğretmeni Ümmü Kökmen, eşinin cenazesi gelmeden önce "Öğrencileri baş tacıydı. Mesleğimizi ayaklar altına aldılar. Ağlamadan Ayhan hocayı göreceğim" diye konuştu. Kökmen, daha sonra yanına gelen iki oğluna sarılıp öpüp, onları da teselli etmeye çalıştı. Tabutun gelmesinden sonra Ümmü Kökmen oğulları Doğukan Kökmen ve Egehan Kökmen'le birlikte gözyaşı döktü. Acılı eş, tabuta dokunup, öptü "Neden böyle oldu? Aklım, fikrim almıyor" dedi.





Evine son kez getirilen Okul Müdürü Ayhan Kökmen'in cenazesi duaların ardından yakındaki Şeker Camii'ne götürüldü. Bu sırada Doğukan Kökmen ve Egehan Kökmen, babalarının fotoğrafını birlikte taşıdı, birbirlerine sık sık sarılıp, teselli etmeye çalıştı. Cenaze törenine Ayhan Kökmen'in çok sayıda meslektaşı, öğrencisi ve sevenleri katıldı. Kökmen'in cenazesi, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere yakındaki kırsal Yeşilköy Mahallesi'ne götürüldü.





ŞÜPHELİLERİN KANLARINDA UYUŞTURUCU ÇIKTI



Bu arada, olayın ardından yapılan araştırmalara dair de çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Okul Müdürü Ayhan Kökmen'i kendisine tokat attığı için vurduğunu ileri süren İ.P. ile arkadaşı U.Y.'nin kanında uyuşturucu madde bulunduğu öne sürüldü. Bunun yanı sıra İ.P.'nin olayda av tüfeğini kullandığı, fişeklerden birinin domuz kurşunu olduğu, yanındaki U.Y.'nin üzerinde ise bu sırada 6.35 milimetre çapında bir tabanca bulunduğu belirlendi. U.Y.'nin kaçtıkları sırada bu tabancayı sakladığı, sonradan yerini ise İ.P.'nin gösterdiği belirtildi. U.Y.'nin de 1 ay önce okula bu tabanca ile geldiği, okul bahçesinden çıkışta ateş ettiği yönünde jandarmaya şikayette bulunulduğu, sonrasında ise ailesinin isteği üzerine 15 kilometre uzaklıktaki Ödemiş merkezdeki Endüstri Meslek Lisesi'ne kaydının alındığı açıklandı.





BABA AZMETTERİCİ ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA



Jandarmanın U.Y.'nin babasını da azmettirici şüphesiyle gözaltına aldığı ortaya çıktı. Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki evde yakalandıkları sırada şüphelilerden U.Y.'nin yanlarında bulunan B.Y.'ye, "Baba vurduk" diye bağırdığının, operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerince duyulduğu belirtildi. Ayrıca silahların da kendisine ait olması nedeniyle B.Y. azmettirici şüphesiyle gözaltına alındı.Okulda dün veli toplantısının yapılmasının planlandığı, bunun öncesinde İ.P.'nin, Müdür Ayhan Kökmen'den bazı konuları babasına söylememesini istediği, isteği kabul edilmediği için böyle bir şey yapmış olabileceğinin de değerlendirildiği kaydedildi. Halkın tepki göstermesinden çekinildiği için gözaltındaki 3 şüpheli, cenaze işlemleri sırasında adliyeye gönderildi.