Ölen çocuklarının anısına, oyun odası yaptırdılar

Berna ve Gökhan Öztin çifti çocukları Yalım Öztin’in anısına Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Çocuk Kliniği’ne oyun odası yaptırarak anlamlı bir bağışta bulundular

İzmirli Eğitim Danışmanı Berna Öztin (41) ile Sigorta Brokerliği yapan Gökhan Öztin(43) çifti, 11 yıl önce tek çocukları olan Yalım Öztin’in dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Ancak minik Yalım’ın kalbindeki Aort damarında darlık tespit edildi. Küçük yaşta ameliyat olan Yalım Öztin, devam eden tedavisi kapsamında geçen yıl 10 Haziran’da İstanbul’daki bir hastanede tekrar ameliyata alındı. Ameliyatın ardından servise alınan çocuk organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Öztin çifti, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde tedavi sürecindeki çocukların hoş vakit geçirmelerini sağlamak için Çocuk Kliniği’ne “Yalım Öztin Oyun Odası” yaptırdı. Acılı aile bundan sonra başka hastanelerde de çocukları adına oyun odası yapmak istiyor.



Tedavi gören çocukların hoş vakit geçirmelerini istedik…



Tedavi gören çocukların acısını biraz olsun hafifletmek isteyen Öztin çifti, hastanede tedavi sırasında yaşadıklarını da göz önünde bulundurarak, çocukların hoş vakit geçirebilecekleri bir alan yapmaya karar verip Çiğli BEH’ne başvurdu. Hastane Yönetimi ailenin talebini olumlu karşılayıp, oyun odası için Pediatri Kliniği’nde bir alanı “Yalım Öztin Oyun Odası” olarak düzenledi. Çocuklarının doğum gününde odanın açılışını yapan anne Berna Öztin “Oğlumuz 6 ay önce hayatını kaybetti. Bizde hastanelerde nasıl zor zaman geçirildiğini bilen bir aile olarak, bir hastanede oyun odası yapmayı planladık. Tedavi gören çocukların hoş vakit geçirmelerini istedik. Oğlumdan kalan oyuncaklarda vardı, ayrıca yakınlarımızın da desteğini alarak Çiğli BEH ile irtibat kurduk. Onlarda bize yardımcı olup yer gösterdi. Bundan sonra başka hastanelerde de oyun odaları yapmak istiyoruz.” dedi.







Baba Gökhan Öztin ise “Oğlumuzu kaybettikten sonra zor bir dönem geçirdik. Böyle bir çalışma yaparak, tedavi gören çocuklara mutluluk vermek istedik. Çocuklar hastane ortamından uzaklaşsın diye böyle bir şeye ön ayak olduk. Umarım aileler buradan mutlu bir şekilde ayrılır. Bunun diğer ailelere de örnek olmasını istiyoruz.” diye konuştu.



Çocukların korkularını yenmede büyük önemi var…



Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Yönetici Başhekim Vekili Op. Dr. Teoman Şen bu anlamlı bağışın çok erdemli bir davranış olduğunu vurgulayarak Öztin çiftine teşekkür etti. Şen “Hayatın içinde acılar var ve bunları bilen bir sektörde çalışıyoruz. Fakat bu acılarla olumsuz durumların umuda dönüştüğünü görmek bizleri de mutlu ediyor. Özellikle bu işin içinde olan ailelerin yaşadıklarını diğer hasta yakınlarının da yaşamaması için, bir nebze olsun umut sağlaması adına yapılan bu bağış çok anlamlıydı. Böyle güzel bir teklife hayır diyemezdik. Ben Çocuk cerrahıyım. Özellikle tedavi sürecinde çocukların endişeli bekleyişleri oluyor. Aileleri yanlarında oluyor ama çocukların korkularını yenmelerinde oyun odalarının büyük önem taşıdığını gözlemledik.” dedi.