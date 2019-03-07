Olgun Atila: Küçük bütçelerle büyük hayaller gerçekleşti

Bornova Belediyesi'nin 'ortak akıl' ilkesiyle üniversitelerle başlattığı tasarım alanındaki işbirliğinin sonucunda ortaya çıkan projeler, beşinci kez 'Bornova İçin Fikirler' (BİF) Sergisi'nde bir araya geldi. BİF sayesinde küçük bütçelerle büyük hayallerin gerçekleştirilebileceğini gösterdiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Bornova'yı tasarım, inovasyon ve turizm kenti yapmak için çalıştık. Bu amaca ulaşmak için yaptığımız çalışmalarda üniversite öğrencilerinin önemli katkıları oldu. Pek çok tasarım projemiz Bornova'nın simgesi oldu. Üniversite öğrencilerinin hazırladığı projelerin Bornova'nın geleceğinin tasarlanmasından etkili olacağına inanıyorum" dedi.

Bornova İçin Fikirler (BİF) 5. Tasarım Sergisi, Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve ilgili belediye bürokratlarının yanı sıra üniversitelerin öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı. Bornova Belediyesi'nin üniversitelerle birlikte ortak akıl ilkesiyle gerçekleştirdiği kamusal alanlara yönelik tasarım çalışmalarının yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. İnternette de yayında Sergi'de Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Konya Teknik Üniversitesi'nden öğrencilerin, öğretim üyelerinin danışmanlığında hazırladıkları projeler yer aldı. Öğrencilerin proje dersleri kapsamında grup çalışmasıyla hazırladıkları tasarımlar, 8 Nisan 2019'a kadar görülebilecek. Bu tasarımlar (bif.bornova.bel.tr) adresinde de yayınlanacak. BİF kapsamında 5 yılda 1401 öğrencinin, 144 öğretim görevlisinin danışmanlığında hazırladığı 240 proje sergilendi. Öğrencilere plaket Sergiyi ziyaretçilerle birlikte gezen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila düzenlenen törende, öğrencilere birer plaket verdi. BİF sayesinde küçük bütçelerle büyük hayallerin gerçekleştirilebileceğini gösterdiklerini söyleyen Başkan Atila, "Bornova'yı tasarım, inovasyon ve turizm kenti yapmak için çalıştık. Bu amaca ulaşmak için yaptığımız çalışmaları üniversite öğrencilerinin önemli katkıları oldu. Pek çok tasarım projemiz Bornova'nın simgesi oldu. Üniversite öğrencilerinin hazırladığı projelerin Bornova'nın geleceğinin tasarlanmasından etkili olacağına inanıyorum" dedi.