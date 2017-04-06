Olivtech sektörü buluşturacak

Ürün grubuna süt, süt ürünleri, şarap ve fermante ürünlerini de ekleyen Gurme İzmir-Olivtech 7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nda en kaliteli zeytinyağ ödülleri sahiplerini bulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Ekoloji İzmir - 8. İzmir Organik Ürünler Fuarı ile her yıl eş zamanlı olarak düzenlenen Gurme İzmir-7. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknoloji Fuarı lezzet ustalarını buluştururken; aynı zamanda, dünyanın en saygın ve güvenilir yarışması olarak kabul edilen Uluslararası Mario Solinas Kalite Yarışması ve Mario Solinas Türkiye Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın ödül törenlerine de ev sahipliği yapacak.



26-29 Nisan 2017 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek fuar kapsamında düzenlenecek 'Zeytinli Sohbetler' etkinliğinde katılımcılar ve ziyaretçiler, ünlü isimlerle yüz yüze sohbet etme olanağı bulacak. Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay 'Zeytin ve sağlıklı yaşam' konulu sohbetiyle 29 Nisan'da fuarda olurken, aynı tarihte yemek uzmanı Sahrap Soysal sohbet ve yemek gösterisine katılacak.



Katılımcıların kendi şefleriyle düzenleyeceği ve lezzetli yemek yapmanın sırlarının paylaşılacağı 'Yemek Gösterileri' fuar süresince devam edecek.



Fuar'ın en çok ilgi çekecek etkinliklerden biri de Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) temsilcileri ve Ege Üniversite Gıda Mühendisliği Fakültesi öğrencileri tarafından, katılımcı firmaların yağlarının tanıtılacağı Oil Bar. Burada, Ege Bölgesi haritası şeklinde tasarlanan zeytinyağı menüsü ile tadım yapılacak. Böylece katılımcı ve ziyaretçiler, zeytinyağının hangi bölgeye ve firmaya ait olduğunu tadım yaparak öğrenme olanağı bulabilecek.



Her yıl kurulan 'Sağlıklı Pazar' ile ziyaretçiler, fuarda yer alan katılımcı firmaların ürünlerini satın alabilecek.



ULUSAL BOYUTTA İLK KEZ TÜRKİYE'DE



Dünya çapında düzenlenen ve zeytinyağı sektörünün uluslararası alanda en iyilerinin seçildiği Mario Solinas Kalite Yarışması'nın ödülleri, ilk kez Türkiye'de Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) aracılığı ile sahiplerine verilecek. Dünyada ilk kez ulusal boyutta yapılacak yarışmada Uluslararası Zeytin Konseyi'nin katkısıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek jüri üyeleri görev yapacak. Yarışma, 'yoğun meyvemsi', 'orta meyvemsi' ve 'hafif meyvemsi' olmak üzere üç kategoride düzenleniyor. Olivtech Fuarı'nda, ilk üçe girenler ve mansiyon alanlar olmak üzere 12 ödül verilecek. Tüm ziyaretçilere açık olacak alan, fuar süresince ziyaret edilebilecek. OLIVTECH 2017 Fuarı'nı profesyonel ziyaretçi fuar süresince, son tüketici ise 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

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