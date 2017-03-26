Önce diyet gerekirse ameliyat

ÇiğliBölge Eğitim Hastanesi obezite ile mücadele ediyor. Öncelikle Obezite Kliniği'ne başvuran hastaların beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavisi ile sağlıklı bir şekilde zayıflaması sağlanıyor. Son çare olarak da obezite cerrahisi başarıyla uygulanarak hastalar sağlıklarına kavuşuyor

Diyet, egzersiz, ilaç ve medikal destekler sorunu çözemiyorsa obezite cerrahisini son çare olarak uyguladıklarını belirten Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Nart şunları söyledi:



"Hastalarımız eğer uyguladığımız tedavilere cevap veremiyorsa en son çare olarak obezite cerrahisi için değerlendirmeye geçiyoruz. Bunun için kurduğumuz Obezite Konseyi'miz var. Konsey tarafından değerlendirilen ve onay verilen hastalar obezite cerrahisi operasyonlarına alınabiliyor. Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavisi uygulanan hastalarımızın birçoğu obeziteye veda ediyor. Obezite tedavisinde amaç, gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin ölüm ve hastalığa yakalanma risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir."

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