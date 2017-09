Önce nakil, sonra düğün

KUŞADASI'nda böbrek yetmezliği tanısı ile yaşamı altüst olan 22 yaşındaki Emrullah Kırlıoğlu, gönüllü donör babası 48 yaşındaki Ali Kırlıoğlu'nun böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Diyalizden kurtulan Emrullah, iyileştikten sonra, nakilden 3 gün önce kaçırdığı Zeynep'le ailelerinin de onayıyla evlendi. Babasına teşekkür eden Emrullah Kırlıoğlu, "İkinci hayatım evliliğimle taçlandı" dedi

Kuşadası'ndaki bir markette çalışan Emrullah Kırlıoğlu, ilk kez 4 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle Aydın'da bir hastaneye başvurdu. Emrullah, burada yapılan muayene ve tetkiklerden sonra kendisine "Korkulacak bir şey yok" denildiğini belirtirken, annesi 39 yaşındaki Aynur Kırlıoğlu'nun sağlık sorunları ortaya çıktı. Kırlıoğlu, nişanlısı Zeynep ile gelecek hayalleri kurarken annesini meme kanserinden kaybetti. Bu süreçte sevdiği kızla da aralarında çıkan sorunlar nedeniyle ayrılan Emrullah, geçen mayıs ayında kusma, iştahsızlık, kilo kaybı şikayetleriyle tekrar Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Emrullah'a kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu.



Diyalize girmeye başlayan Emrullah, böbrek nakli kararı üzerine İzmir Kent Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonunda babası Ali Kırlıoğlu'nun verici olabileceği belirlendi. Geçen 21 Temmuz'da Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç.Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından yapılan operasyonla baba Kırlıoğlu'ndan alınan bir böbrek oğlu Kırlıoğlu'na nakledildi.



NAKİLDEN ÖNCE SEVDİĞİ KIZI KAÇIRDI



Nakilden 3 gün önce evlenmek için eski nişanlısı Zeynep ile kaçan Emrullah Kırlıoğlu, nakilden 1.5 ay kadar sonra sokak düğünü yapıp dünyaevine girerken, yaşadıklarını ve duygularını şöyle anlattı:



"Son 4 yılda çok şey ve üzücü olaylar yaşadım. İlk hastalandığımda 'Böbreklerinde küçük bir sıkıntı var ama sorun yok' dediler. Başıma bunların gelebileceği konusunda herhangi bir uyarıda bulunmadılar. Annemin hastalığı, vefatı, nişanlımdan ayrılmam derken üzerine hastalığım ortaya çıktı. Diyaliz benim için çok zordu. Zeynep ile yeniden görüşmeye başlamıştık, zaten birbirimizden hiç kopmamıştık. Nakil öncesi kaçırdım, nakilden sonra taburcu olunca nikahımızı yaptık. Şimdi de düğünümüzü yaptık. Çok mutluyum, babama, doktorlarıma çok teşekkür ederim. Allahıma bin şükür ediyorum, her şeyimiz dört dörtlük gidiyor."



Düğünlerinde doyasıya dans edip eğlenen çiftten gelin Zeynep Kırlıoğlu mutluluğunu anlatacak söz bulamadığını söylerken, baba Ali Kırlığolu da "Evlat demek can demek, esirgeyemezsin. Her anne- baba gözünü kırpmadan evladına organ verir. Oğlum da benim verdiğim organla sağlığına kavuştu. Diyalizden kurtardım oğlumu, 4 saat diyalizde kalmak psikolojisini bozuyordu. Şimdi yuvasını açıyor, mürüvvetini görüyorum. Bundan güzel duygu mu olur" diyerek duygularını dile getirdi.



'EVLİLİK İÇİN BİZDEN İZİN İSTEDİ'



Kent Hastanesi Böbrek nakli ekibinden Doç.Dr. Ebru Sevinç Ok, Emrullah'ın evlilik konusunda kendilerini sürekli sıkıştırdığını belirterek, şöyle konuştu:



"Emrullah, çok coşkulu bir genç. Hastalığını öğrendiğinde de aktif olarak çalışıyordu. Hastalığı hayatını, aile sürecini çok kötü etkiledi. Bir an önce çözüm bulmaya çalıştılar. Baba sağlıklı bir kişi olduğu için hızlıca babadan nakil yaptık. O da bir an önce normal hayatına dönmek istiyordu. Bu süreçte de çok sevdiği nişanlısıyla aralarında daha önceden sorun yaşamış. Ne zaman evlenebilirim, diye bizi sıkıştırdı. Her şey çok yolunda gitti, böbrek çok iyi şekilde çalışıyor, Emrullah çok iyi. Nakil yaptıktan 1.5 ay kadar sonra evlendiler mutlular. Biz de mutluluklarını daim olmasını istiyoruz. Böbrek nakilli hastalarının hayatlarına bir an önce dönmeleri arzumuz. Ama bu tabii ki sağlık sınırlarını zorlayıcı derecede değil. Kadınlar için erkekler için süreç biraz farklı olabilir. Gebelik için daha uzun süreler gerekebilir ama her ne kadar hayatlarına dönme istekleri devam ediyorsa biz de o kadar mutlu oluyoruz. İşlerine, okullarına, evliliklerine hemen bir an önce dönmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte sık kontroller önemli, her şeyin iyi gittiğinden emin olmamız, aksatmayacak olmalarını bilmemiz önemli. Emrullah bize bu güveni verdi."









