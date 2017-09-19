Önce yakaladılar, sonra yarım ton balığı denize geri bıraktılar

İzmir'in Çeşme İlçesi'nin Alaçatı Mahallesi'nde düzenlenen 'Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası'nda, En Büyük Balık Kategorisi'nde 3 balık yakalanırken, 'Yakala Bırak Kategorisi'nde ise toplamda yaklaşık yarım ton balık denize geri bırakıldı

Sportif balıkçılık tutkunlarının heyecanla beklediği "Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası, 14-17 Eylül tarihleri arasında Port Alaçatı Marina'nın evsahipliğinde gerçekleşti. Toplamda 61 teknenin denize açıldığı organizasyon, koruma altına alınmış türleri yaşatmak amacıyla uygulanan 'Yakala Bırak Yaşat' teması ile bu yıl da fark yarattı. Yüksek katılımla gerçekleşen turnuvada bu yıl 'Yakala Bırak Yaşat' teşvik edildi. Turnuva kuralları ve ödül sistemi şekli ile ekiplerin en büyük balık kategorisine giren üç balık dışında puan alabilecekleri ödüller Yakala Bırak Yaşat Kategorisi'nde olduğundan, toplamda yaklaşık yarım ton balık denize geri iade edildi. Turnuvaya bu yıl Bülent Akgerman, Ceyla Aysal Kırklar, Erkut Soyak, Gökhan Çarmıklı, Nevzat Aydın, Alp Kırşan, Turgut Konukoğlu, Berent Akdemir, Umut Kızıltan, Can Kestelli, Eyyüp Necimoğlu, Uğur Işık, Turan Mutlu, Sinan Kuran, Yıldırım Özdemir, İskender Atakan, Vahit Paksoy, Sacit Ertuğ gibi iş dünyasının Türkiye'de önde gelen tanınmış isimleri katıldı.



EN BÜYÜK BALIK ÖDÜLÜ ERKUT SOYAK VE GÖKHAN ÇARMIKLI'NIN OLDU



Turnuvanın ana sponsoru olan Columbia PFG ve Gözalan Grup Yönetici Ortağı Kerem Gözalan'ın da yarıştığı turnuvada heyecanlı anlar yaşandı. 'Baracuda' isimli teknesi ile turnuvada mücadele eden Erkut Soyak ve Gökhan Çarmıklı'nın ekibi En Büyük Balık ödülünü kazandı.



EN BÜYÜK BALIK BİR SAATTE YAKALANABİLDİ



99 kilo 600 gram ağırlığındaki balığı yakalayarak birinciliği kazanan Baracuda ekibinden Erkut Soyak, saat 09.00 sıralarında oltaya vuran orkinosu bir saatlik mücadele sonunda yakaladıklarını belirterek, "Bu yarışmaya ilk kez katıldık. Buralarda balık tutmaya devamlı çıkıyoruz. Herkesi de teşvik etmek istiyoruz. Turnuvada adrenalin ikiye katlanıyor. Normalde bundan çok daha büyük balıklar yakaladık ama onları daha sakin çekiyorsunuz. Turnuvada, kaçabilir endişesiyle, çok dikkat etmek zorundasınız. Tüm ekip olarak bu balığı yakalamanın keyfini yaşıyoruz" dedi.



"Bluefin" isimli teknesi ile katılan Turgut Konukoğlu ve ekibi En Büyük 2'inci Balık, Shamu teknesinde yarışan Sinan Kuran ve ekibi En Büyük 3'üncü Balık ödülünü alırken CES teknesi ile yarışan Emre Yörek ve ekibi En Fazla Yakala Bırak kategorisinde birincilik ödülünü Columbia PFG'den aldı. Bu kategorilerin dışında Jüri Özel Ödülünü sahibi Time Out teknesi ile Alp Kırşan ve ekibi oldu. Turnuvada, kategorilerine göre birinci olan ekiplere 5 bin, ikinci olan ekiplere 3 bin, üçüncü olan ekiplere ise 2 bin lira ödül verildi.



YEMEK ATÖLYESİNDE ALAÇATI LEZZETLERİ'Nİ YAPTILAR



Turnuva dışında karada yapılan etkinlikler de keyifli zamanlar yaşattı. Yemek Atölyesinde, Alaçatı Turizm Derneği öncülüğünde, Alaçatı'daki 16 restoranın katkısıyla hazırlanan 'Alaçatı Lezzetleri' adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Kitabın hazırlanmasında katkı koyan Avrasya Restoran'ın sahibi Mustafa Dumanlıdağ, 'Enginarlı Elbasan Tava', İnsula Restoran'ın sahibi Dilek Yetkiner restoranın şefi Semih Yıldız ile birlikte 'Asma Yaprağına Sarılı Enginar Dolması'nı yemek atölyesinde yaparak, izleyenlere ikram etti. Bir başka etkinlikte de, minik balıkçılar ve Türk Telekom Prime ile sahneye çıkan Emir Ersoy ve Projecto Cubano renk kattı.



GRAFFİTİ AÇIK ARTTIRMAYLA SATILDI



Grafitti sanatçısı Gölge Artizm'in iki gün boyunca canlı performans ile sergilediği graffiti çalışması, Alaçatı sevdalısı Korcan Karar'ın sunduğu açık artırmayla geliri Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlanmak üzere satıldı. Tabloyu satın alan Wanda ekibinden Ercan Görücüoğlu turnuva kapsamında böylesi değerli bir etkinliğin içinde oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.