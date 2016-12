Onlar için yılbaşı acı demek!

İzmir'de dört yıl önce yılbaşı gecesinde evlerinin terasında havai fişek gösterisini izlerken "maganda kurşunu"yla hayatını kaybeden 11 yaşındaki Arif Dallı'nın ailesi, 1 Ocak doğumlu olan oğullarının hem doğum hem de ölümüne neden olan olay nedeniyle yılbaşının gelmesini hiç istemiyor

Dallı ailesinin Bornova ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde hüzün devam ediyor.



Baba Şerafettin Dallı yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2012 gecesi Mevlana Mahallesi'nde oturan annesine çocuklarıyla gittiğini, oğlunun evin terasında yeni yıla girerken yapılan havai fişek gösterisini izlerken birden yere yığıldığını anlattı.



Beş çocuk babası Dallı, Nihat Gündüz Ortaokulu'nda okuyan 11 yaşındaki oğlu Arif'in nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandığını, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını ancak 9 gün sonra hayatını kaybettiğini ifade etti.



Maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği oğlunun ismini bir yıl sonra yılbaşı gecesi dünyaya gelen çocuklarına verdiklerini belirten Dallı, her gün mezarlığa ziyarete gittiğini ve dua ettiğini söyledi.



''Oğlumun katili bulunsun istiyorum''



Oğlunun dört yıldır acısını hep içlerinde yaşadıklarını, 1 Ocak 2014'de ise bir çocuğunun olduğunu ve Yusuf Arif ismini verdiklerini ifade eden Dallı, ''Dört yıl oldu oğlumun katili bulunmadı. Herkesin katili bulundu ama benim oğlumun katili bulunmadı." dedi.



Dallı, oğlunun ölümüne neden olan kişinin yakalanması için yetkililerden yardım isteyerek, "Benim oğlumun katilini bulsunlar. Her gün mezara gelerek Allah'a dua ediyorum oğlumun katili bulunsun diye" ifadesini kullandı.



''Yılbaşı gecesi oğlum vuruldu, yılbaşı benim neyime?''



Sürekli bir işinin olmadığını, ailesine inşaatta çalışarak baktığını, 4 kız çocuğunun yanında evin tek oğlu olan Arif'in ölüm tarihinde Allah'ın başka bir erkek çocuk nasip ettiğini anlatan Dallı, ''Biz garibanız. Kimsemiz yok. Yılbaşı gecesi oğlum vuruldu. Yılbaşı bize göre değil. Ben yılbaşı gecesi erkenden yatıyorum ya da deli gibi sokaklarda dolaşıyorum. Yılbaşı benim neyime? Her gün dua ediyorum. Vuran, insan olsa şimdiye kadar ortaya çıkardı. O benim oğlumun düşmanı değil ki. Bilmeyerek vurdu ama insan olsa çıkıp ortaya 'ben yaptım' derdi. Ben devletimizden para pul istemiyorum. Büyüklerimizden oğlumun katilini istiyorum.'' diye konuştu.