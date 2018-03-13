Önyargıları yıktı, kahvede çalışmaya başladı

İzmir'in Konak ilçesi Gültepe semtinde yaşayan Semra Taşkın (51), 'Kadının kahvede ne işi var' sözlerine aldırmayıp, eşi Halit Taşkın ile birlikte çalışmaya başladı. Hem ocakta çalışıp çay demleyen hem de müşterilere servis yapan Taşkın, kısa sürede önyargıları kırıp, kahvenin 'Semra Abla'sı oldu

İzmir'de iş hayatına, önce bir gömlek atölyesinde başlayan Semra Taşkın, ardından farklı sektörlerde çalışıp, emekli oldu. Ancak evde boş oturmayı sevmeyen Taşkın, ilk olarak eşi Halit Taşkın'ın (54) Konak'ın Gültepe semtindeki Trakya Mahallesi'nde bulunan kahvesine yemek yapıp götürmeye başladı. Ardından kahvede ocakta çalışmaya başlayan Taşkın, hayat arkadaşını ekmek kavgasında yalnız bırakmadı.



Eşini ve işi sevdiği için kahvede çalışmaya karar verdiğini söyleyen Semra Taşkın, ilk başlarda çevresi, arkadaşları ve müşteriler tarafından yadırgandığını anlattı. Daha sonra müşterilerin kendisine alıştığını söyleyen Taşkın, kadınların girmeye dahi çekindiği kahvenin bütün işlerini yapmaya başladığını dile getirdi. Semra Taşkın, "Burada çalışmayı evde oturup dedikodu yapmaya tercih ederim. Beni burada gören arkadaşlarım ve komşularım ilk başta 'Kadının kahvede ne işi var' diye tepki gösterdi. Ben söylenenlere hiç kulak asmadım, yaptığım işten hiç gocunmadım. Söylenenlere aldırış etmeden çalıştım" dedi.



ÇAY DA DEMLİYOR, SERVİS DE YAPIYOR



Sabah kalktığında ilk önce ev işini yapan, ardından pazar ve mutfak alışverini tamamlayan Taşkın, öğle saatlerinde de kahveye gidiyor. Çay demleyen, kahve yapan Semra Taşkın, müşterilere ikram ediyor. Yaklaşık bir yıldır eşinin yanında çalışan Taşkın, "Buradaki her işi yapıyorum. Eşimle omuz omuza verdik, birlikte çalışıyoruz. Çalışırken hiç zorlanmadım. İnsanlarla sohbeti seviyorum. Müşteriler bana alıştı" diye konuştu.



ŞAŞKINLIĞI ATLATTILAR



Semra Taşkın'ın eşi Halit Taşkın, 5 yıldır kahvehane işlettiğini, eşinin de burada çalışmasını gayet doğal karşıladığını belirtti. "Erkek ve kadın eşit diyorsak bu da normal karşılanmalı" sözleriyle eşine destek veren Taşkın, "Eşimle omuz omuza çalışmak beni mutlu ediyor. Ocağa geçip bana yardım ediyor. Eşim burada çalışırken, olumsuz bir tepki ile karşılaşmadım. Müşteriler ilk etapta biraz şaşırdı. Daha sonra onlar da alıştı. Şaşkınlıkları çabuk geçti" şeklinde konuştu.



MÜŞTERİLER DE MEMNUN



Müşteriler de artık Semra Taşkın'ın kahvede çalışmasından mutlu. Müşterilerden Fikret Futbolcu, bir kadının kahvede çalışmasının kendisini şaşırtmadığını ifade etti. Futbolcu, "Yaşam ortak. Kadın erkek eşit diyoruz. Tarlada kadın, kahvede kadın, pazarda kadın, üretimin her aşamasında kadın. Ancak değer verilirken, kadın hep arka planda kalıyor. Biz kadını hep arka plana atmayı sanki ısrarla istemişiz. Türkiye'de kadın gerçek yerini alamadı, hep dışlandı" diye konuştu.



Bir diğer müşteri Hüsamettin Konuk da Semra Taşkın'ın kahvede çalışmasına sıcak bakanlardan. Bir kadının böyle ortamlarda küfür edilmesini engellediğini söyleyen Konuk, müşterilerin daha dikkatli konuştuğunu ve daha derli toplu oturduğunu anlattı.