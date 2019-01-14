Ördek avında alabora: 3 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yağmur sularının oluşturduğu göletin bataklık alanında ördek avına çıkan 4 kişinin bulunduğu kayık, alabora oldu. Kayıktan suya düşen Hüseyin Karakuş (37) sağ kurtarılırken, Mustafa Ölmez (46), kardeşi Erkin Ölmez (43) ve Mesut Yıkılmaz (58) yaşamını yitirdi.

Ördek avında alabora: 3 ölü
14 Ocak 2019 Pazartesi 11:48

Torbalı'da oturan Mustafa Ölmez, kardeşi Erkin Ölmez, arkadaşları Hüseyin Karakuş ve Mesut Yıkılmaz, ördek avlamak üzere Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası bölgesine gitti. Burada yağmur sularının birikmesiyle oluşan göletin bataklık bölümünde, 4 avcının üzerinde bulunduğu kayık, dün akşam saatlerinde, arkadaşlardan birinin cep telefonuyla konuşmak için ayağa kalkmasıyla alabora oldu. Kayığın battığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri, bölgeye gelip kurtarma çalışmalarına başladı. Zodyak botla açılan ekipler, alabora olan tekneye tutunan ve donmak üzere olan avcılardan Hüseyin Karakuş'u kurtardı. Karakuş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye altına alınan Hüseyin Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aydınlatma sistemleri kullanan ekiplerin arama tarama çalışmaları sırasında gece Mustafa Ölmez ile kardeşi Erkin Ölmez'in cansız bedenleri bulundu. Sudan çıkarılan kardeşlerin cansız bedenleri, savcının olay yerindeki ilk incelemesinden sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bu arada, kurtarılan Hüseyin Karakuş'un verdiği bilgiler doğrultusunda aramalarını sürdüren ekipler ve balık adamlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle gece yarısı çalışmalarına ara verdi.

Suda bir de av tüfeği bulup jandarmaya teslim eden ekipler, günün aydınlanmasıyla birlikte kayıp Mesut Yıkılmaz'ı aramak için çalışmalarına tekrar başladı. Yapılan arama sırasında, Yıkılmaz'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Mesut Yıkılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #bataklık #kayık #ördek avı #Hüseyin Karakuş #Mustafa Ölmez #Erkin Ölmez #Mesut Yıkılmaz
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