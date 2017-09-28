Organlarıyla 3 hastaya can olacak

İZMİR'in Kiraz İlçesi'nde 4 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Celal Ayvalı'nın (64) organları, ailesi tarafından bağışlandı

Kiraz İlçesi Ceritler Mahallesi Gölbaşı Mevkiin'de 24 Eylül Pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada başından yaralanan Celal Ayvalı, Ödemiş Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Dün akşam beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesine ve yakınlarına haber verildi. Hastaneye gelen Kiraz Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü'nde görevli oğlu Gürbüz Ayvalı (35) ile kızı Fethiye Ayvalı (37) babalarının organlarını bağışlama kararı aldı. Ayvalı'nın böbreklerinin Dokuz Eylül Üniversitesi'nde organ bekleyen 2 hastaya, karaciğerinin ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde bir hastaya nakledileceği öğrenilirken diğer organlarının nakil için elverişli olmadığı bildirildi.



Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak, organ bağışının toplumda artmasını istediklerini belirterek, "Öncelikle bağışçımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da böyle zor bir zamanda böylesine duyarlı bir davranışta bulundukları için teşekkür ediyoruz. Bu organlar 3 hastaya hayat olacak. Organ bağışının toplumda artmasını istiyoruz. Bu sayede organ bekleyen insanların yüzü gülecek" dedi.

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