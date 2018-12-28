Seferihisar Seferihisar Körfezi'nden mahkeme kararlarıyla üretimi durdurulan ve Urla'nın Demircili Koyu'na taşınan Orkinos Çiftliği'ne yeniden ÇED Raporu almasına ilişkin "Köylüyü Bilgilendirme Toplantısı"nda köylüler ve yörede yaşayanlar, "Mahkeme Kararı'na rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED süreci başlatması bir aldatmacadır. Denizlerimize büyük kirlilik saçan Orkinos Çiftliğini istemiyoruz" dedi.

Demircili Köy Kahvesi'nde gerçekleştirilecek olan ÇED toplantısı nedeniyle, balık çiftliğini kuran Başaranlar Deniz Ürünleri Şirketi temsilcileri, Çevre Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ile şirket çalışanları köye geldi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın yanısıra köydeki toplantıya Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Kani Beko, önceki dönem Milletvekili Musa Çam, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, Urla ve Seferihisar Kent konseyleri, Urla Belediye meclis üyeleri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Toplantı, daha önce bu konuda alınmış mahkeme kararlarının olması nedeniyle köylüler ve gelenler tarafından terk edildi ve gerçekleştirilemedi.

Koylarımızı kirlettirmeyiz

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ekosisteme en uygun kent olarak belirlenen Urla'nın kirliliğe kurban ettirilmeyeceğini söyledi. Uyar, "Bugün burada hep birlikte günde tonlarca yem atılarak köylarımızı kirleten orkinos çiftliğine karşı müdacele için buluştuk. Bizler kararlıyız mücadelemizi sürdüreceği ve koylarımızı kirlettirmeyeceğiz" dedi. Aynı firmanın Sığacık körfezindeki faliyetlerinin mahkeme kararları ile durdurulduğunu belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni bir ÇED süreci başlatarak mahkemeden çıkan kararların engellenmek istediğini belirtti. Soyer, "Bir aldatmaca ile karşı karşıyayız. Bizi koyun yerine koymak istiyorlar. Yeni süreci daha güçlü biçimde mahkemeye ktaşıyacağız" diye konuştu. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise ekolojik kirletilmeyi ekonomiye feda etmeyeceklerini belirtti, "Bana hangi alanda mücadele görevi düşüyorsa ben hazırım" dedi.