Ormanlık ve makilik alanda şüpheli yangın

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda, aynı anrda 6 ayrı noktada çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Ormanlık ve makilik alanda şüpheli yangın
Torbalı'nın kırsal Dağteke Mahallesi'nde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda, dün saat 16.00'da yangın çıktı. 6 aynı noktada aynı anda başlayan yangını fark eden çevre sakinleri, orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 28 arazöz ve çok sayıda orman işçisi karadan, 6 helikopter ve 3 uçak ise havadan müdahale etti. Yangın, bölgedeki ağaçlandırma sahasına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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