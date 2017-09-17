Ormanlık ve makilik alanda şüpheli yangın

Torbalı'nın kırsal Dağteke Mahallesi'nde yol kenarındaki makilik ve ormanlık alanda, dün saat 16.00'da yangın çıktı. 6 aynı noktada aynı anda başlayan yangını fark eden çevre sakinleri, orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 28 arazöz ve çok sayıda orman işçisi karadan, 6 helikopter ve 3 uçak ise havadan müdahale etti. Yangın, bölgedeki ağaçlandırma sahasına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.Kaynak: DHA
Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
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