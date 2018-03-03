Örnekköy böyle olacak

Çarpık ve sağlıksız yapılaşmaya karşı İzmir’in farklı noktalarında kentsel dönüşüm çalışmaları yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy'de yürüttüğü proje için ilk yıkımları gerçekleştirdi. Alanı gezen Başkan Kocaoğlu, "Zor bir süreçten geçiyoruz ama sonuçları hepimiz için çok güzel olacak. herkesin buna inanmasını istiyorum" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilk yıkımların başladığı Örnekköy kentsel dönüşüm proje alanını ziyaret etti. Belediye’nin mülkiyetinde bulunan imar adasında yapılacak 1. etap için 18 bağımız yapının yıkımının gerçekleştiği alanı gezerek bürokratlarından bilgi alan Başkan Kocaoğlu, bölgede oturan vatandaşlarla da sohbet etti. Uzundere'de başladıkları kentsel dönüşüm çalışmalarında ilk etap konutları bu yaz aylarında hak sahiplerine teslim edeceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Türkiye'de ilk defa yüzde 100 anlaşmayla yerinde dönüşümü biz yapıyoruz. Bu yöntem çok adaletli ama bir o kadar da zor. Üstelik zaman alıyor. Ama sonuçları hepimiz için çok güzel olacak. Herkesin buna inanmasını istiyorum. Artık çark dönmeye başladı. İzmir, önümüzdeki 4-5 yıl içinde kentsel dönüşüm problemini çözmek konusunda önemli mesafeler alacaktır" şeklinde konuştu.







18 hektarlık proje



İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerinde dönüşüm ve uzlaşı esası ile sürdürdüğü Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki yeni konutları etaplar halinde inşa edecek. Toplam 3520 konut ve 338 adet işyerinin yer aldığı 18 hektarlık proje alanında 60 m² (1+1) ,70 m² (2+1), 83 m² (2+1), 96 m² (2+1), 108 m² (3+1) ve 123 m² (3+1) olmak üzere toplam 6 ayrı konut tipi tasarlandı.



Dönüşüm bölgesinde 30 dönüm yeşil alan ve rekreasyon alanı, semt spor alanı, içinde kapalı pazar yeri ve sosyal merkez bulunan Belediye Hizmet Alanı ve 3 adet meydan ile açık ve kapalı otoparklar bulunacak. Daha önceki imar planında yer alan ilkokul ve ortaokul da 15.000 m² büyüklüğündeki tek bir yerde buluşturulacak.



Uzundere'de ilk etap konutları bitirmek üzere olan ve Örnekköy'de ilk yıkımları gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Ege Mahallesi, Gaziemir/Aktepe Emrez, Ballıkuyu, Bayraklı ve Güzeltepe bölgelerinde de kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor.