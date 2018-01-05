Örnekköy'de kentsel dönüşüm zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapım ihalesini gerçekleştirdi. İki firmanın teklif verdiği iki aşamalı ihaleyi Salihoğlu İnşaat kazandı. Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi 1. Etap ve Uzundere 2. Etap için de 25 Ocak’ta yeniden ihaleye çıkma kararı aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak “yüzde yüz uzlaşmaya dayalı ve yerinde kentsel dönüşüm” projelerinde önemli bir eşiği daha geçti. Uzundere'deki kentsel dönüşüm çalışmalarının 1. etap inşaatlarını yaz aylarında hak sahiplerine teslim etmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da Örnekköy’deki dönüşümün 1. etap yapım ihalesini gerçekleştirdi.



"Karşıyaka İlçesi Örnekköy Mahallesi I. Etap 26981 Ada 1 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre iki aşamalı olarak kapalı teklif usulü yapıldı. İsteklilerin mali ve teknik yeterliliklerinin değerlendirilmesini takiben mali teklifler açıldı. Yapılan incelemenin ardından ihale, yasal zorunluluklarını yerine getiren iki firmadan biri olan “Salihoğlu İnşaat Gıda Market İşletmeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.” ‘de kaldı.







Tapu devri yapıldı, kuralar çekildi



Örnekköy'deki dönüşümün 1. etabı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan imar adasında yapılacak olan zemin artı 13 katlı blokta, 130 konut ve 13 işyerini kapsıyor. Projeye ait tüm alt yapı ve üst yapı uygulama projeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandı ve hak sahiplerinin tapuları Büyükşehir Belediyesi adına devralındı. Daha sonra noter denetiminde düzenlenen kurayla, yeni yapılacak konutlardan hak sahiplerine verilecek olanlar belirlendi.









Kapalı Pazar yeri ile otopark da var



Yerinde dönüşüm ve uzlaşı esası ile sürdürülen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni konutlar etaplar halinde inşa edilecek. Toplam 3520 konut ve 338 adet işyerinin inşa edileceği proje alanında 60 m² (1+1) ,70 m² (2+1), 83 m² (2+1), 96 m² (2+1), 108 m² (3+1) ve 123 m² (3+1) olmak üzere toplam 6 ayrı konut tipi tasarlandı. Dönüşüm bölgesinde 30 dönüm yeşil alan ve rekreasyon alanı, semt spor alanı, içinde kapalı pazar yeri ve sosyal merkez bulunan Belediye Hizmet Alanı ve 3 adet meydan ile açık ve kapalı otoparklar tasarlandı. Daha önceki imar planında ayrı yerlerde bulunan, 2 adet eğitim tesisi ( 1 adet ilkokul ve 1 adet ortaokul ) , tek bir yerde toplanara k toplam 15.000 m² büyüklüğünde bir eğitim alanı planlandı.







Ege Mahallesi ve Uzundere’de yeni ihale tarihi



Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi 1. Etap ve Uzundere 2. Etap için de 25 Ocak’ta yeniden ihaleye çıkma kararı aldı.



İlk etabındaki 9 bloktan 7'sinin inşaatının tamamlandığı Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı için çıkılan ihale kapsamında, 2 imar adasında 67 bin 353 metrekare inşaat alanlı 12 blok, 422 konut ve 40 iş yeri olmak üzere toplam 462 bağımsız birim bulunuyor.



Ege Mahallesi'nde 1. Etap ihale kapsamında firmalar, toplam 9 bin 319 metrekare alandaki adada ticaret, ofis, konut bloğu ile 2 adet konut B bloğu için teklif verecek. Bölgede 572 yapıda toplam 809 birim dönüştürülecek.