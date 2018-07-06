Örnekköy’e nefes aldıran otopark

Her geçen gün artan araç yoğunluğuna ve otopark ihtiyacına çözüm üreten Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy’e 50 araçlık yeni otopark kazandırdı. 7445 sokak ve çevresini rahatlatacak olan ücretsiz otopark, on gün içinde hizmete açılacak

Örnekköy’e nefes aldıran otopark
06 Temmuz 2018 Cuma 16:09

Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy’de gün geçtikçe artan otopark sorununa ve kaldırıma yapılan parklara çözüm olmak için başlattığı yeni otopark projesini tamamlama aşamasına getirdi. 7445 Sokak ve çevresinin park ihtiyacını bir nebze de olsa karşılayan proje, 50 araç kapasiteli olarak tasarlandı. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün yoğun çalışmaları sonucu tamamlanan açık otopark, kısa süre içinde kullanıma açılacak.


YENİ OTOPARKLAR DA YAPILACAK


Karşıyakalılar, otoparktan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Belediye ekipleri; başta Şemikler, Fikri Altay ve Goncalar olmak üzere, ilçenin merkezi bölgelerindeki yeni otopark çalışmalarını da sürdürüyor. İmar ve altyapı sorunu olmayan noktalara yeni park yerleri yapılarak hem araç trafiğinin hem de kaldırım işgallerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.


ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Araç yoğunluğunun her geçen gün artması ve otopark ihtiyacı bizi yeni çözümler üretmeye sevk ediyor. İmkanlar dahilinde, imar planlarına uygun noktalara, trafiği ve vatandaşları rahatlatacak şekilde yeni otoparklar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

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