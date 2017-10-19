Ortaylı: Altın çağ ne geçmişte ne de gelecekte yaşanmayacak

PERYÖN Ege İnsan Yönetimi Zirvesi açılışında ‘Geçmişten Geleceğe Türkiye'de İş Hayatı’ hakkında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, son dönemde geleceğin altın çağ olacağı yönünde palavra kitaplar çıktığını belirterek ‘Yeryüzünde hiç bir zaman altın çağ olmadı, gelecekte de olmayacak. Altın çağ diye bir şey yok’ dedi

Ali Budak-

Dönüşümün farkına varılmalı

Konuşmasını duygulandığı için ağlayarak tamamlayan PERYÖN Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu, ‘Geçmişten geleceğe zirvemizde gelecekten konuşacağız. Geleceği konuşacağımız bu zirvemizde 31 konuşmacı 16 oturumla bunu gerçekleştireceğiz. Hafta sonu gelecekte kaybolacak meslekler diye bir çalışmayı okuyordum. Yazıda bu mesleklerin içerisinde hakemlerin yerine video kameraların geleceği ortaya konuyor. Bunun ilk çalışmaları da uzun zamandır yapılıyordu. Meslekler yerlerini gelişen teknolojiye bırakıyor ve bırakacak. Ancak teknolojiyle yeni meslekler de ortaya çıkacak. İşte bu süreci iyi anlamamız ve toplum olarak bu konuya eğilmemiz gerekiyor. Yeni süreci okumalı ve ona göre hamlelerimizi yapmalıyız’ dedi.

‘Gençler, geleceğin belirleyicisi oldu’

‘Gelecek Geldi’ denilince tipik bir X kuşağı olarak aklına Geleceğe Dönüş filminin geldiğini söyleyen Berna Özkoç Öztınaz, sözlerini şöyle sürdürdü: Film 1985’te geçiyordu ve kazayla 2017 ye geliniyordu. O dönem uçan kaykaylar, giydiğinizde şeklinizi alan elbiseler ve kendi kendini bağlayan ayakkabı bağcıkları ve nükleer yakıtla çalışan araçlar vb. gibi durumlar vardı. Gelecek geldi ve bunların çoğunu henüz yapmadık. Ancak gelecekle birlikte insan kaynaklarında dijitalleşme ve sanayi 4.0 ile birlikteyiz. Yeni süreçle birlikte yönetme ve liderlik kavramları da değişti. Terlikleriyle çok ciddi kaynakları yöneten yeni bir nesille karşı karşıyayız. Çünkü yeni süreçte ofis duvarları kalktı. Bu süreci okuyanlar da başarılı oldu. Liderlikle ilgili karmaşık süreçler daha paylaşımcı ve daha net bir sürece dönüştü. Bu süreçte gençler çok belirleyici olmaya başladı. Yenilikçi ve yaratıcı olmak zorunda olduklarının farkına vardılar ve süreçte aktif rol aldılar.

‘Şirketleri robotlar yönetmeyecek’

Türkiye’nin gelecek çalışmalarına daha çok ağırlık vermesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ortaylı, ‘Gelecekte robotlarla yaşayacağız. Kim olacak onlar? Bunlara karar vermeliyiz. Bu süreci iyi anlamalı ve ona göre çalışmalıyız. Bunun yanında bu robotlar muhtemelen otomobil şirketlerinin sigorta uzmanlarının yerini alacak. Yani iki araba çarpıştığı zaman verileri insanlardan daha iyi değerlendirecek robotlar çıkacak ortaya. Çok daha objektif bir şekilde değerlendirmeler yapılacak. Robotlar sigorta uzmanlarının yerini alabilecek ama hiçbir zaman o şirketleri robotlar yönetmeyecek. Gelecekteki şirketler muhtemelen Amerikan ve Japon modelinde olacak. Yani artık ailelerin değil doğrudan doğruya liyakate dayalı olan şirketleşme sürecini yaşayacağız. Artık şirketler tarafından her şeyin planlanacağı, karar verileceği süreçlere geçeceğiz. Tabi bunun getirdiği büyük rahatlamalar da olacak’ diye konuştu.

‘Gelecekte altın çağı yaşamayacağız’

Dijitalleşme ve sanayi 4.0 kavramlarıyla gelecekte dünyadaki çatışmaların kesinlikle azalmayacağını belirten Ortaylı, şöyle devam etti: Yeni sürece uyum sağlamak zorundayız. İnsanların robotları her noktada aktif olarak kullanacağı bu süreç bizler için altın çağ olmayacak. Yaşadığımız dönemlerde geleceğin altın çağ olacağı yönünde palavra kitaplar ortaya çıkıyor. Bunun olması mümkün değil. Yeryüzünde hiç bir zaman altın çağ olmadı gelecekte de olmayacak. Altın çağ diye bir şey yok ve altın çağ olmayacaktır. Altın çağ lafı boş bir laftır hiçbir zaman idareci insanların inanmaması gereken terminolojidir. PERYÖN Ege İnsan Yönetimi Zirvesi ' Gelecek Geldi' ana temasıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde başladı. İki gün boyunca devam edecek zirve boyunca 4 panel 16 oturumda 31 konuşmacı geleceği konuşacak. Zirvenin açılışına PERYÖN İnsan Yönetimi Derneği Türkiye Başkanı Berna Özkoç Öztınaz, PERYÖN Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu, Prof. Dr İlber Ortaylı, farklı şirket ve sektör temsilcileri katıldı.Konuşmasını duygulandığı için ağlayarak tamamlayan PERYÖN Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu, ‘Geçmişten geleceğe zirvemizde gelecekten konuşacağız. Geleceği konuşacağımız bu zirvemizde 31 konuşmacı 16 oturumla bunu gerçekleştireceğiz. Hafta sonu gelecekte kaybolacak meslekler diye bir çalışmayı okuyordum. Yazıda bu mesleklerin içerisinde hakemlerin yerine video kameraların geleceği ortaya konuyor. Bunun ilk çalışmaları da uzun zamandır yapılıyordu. Meslekler yerlerini gelişen teknolojiye bırakıyor ve bırakacak. Ancak teknolojiyle yeni meslekler de ortaya çıkacak. İşte bu süreci iyi anlamamız ve toplum olarak bu konuya eğilmemiz gerekiyor. Yeni süreci okumalı ve ona göre hamlelerimizi yapmalıyız’ dedi.‘Gelecek Geldi’ denilince tipik bir X kuşağı olarak aklına Geleceğe Dönüş filminin geldiğini söyleyen Berna Özkoç Öztınaz, sözlerini şöyle sürdürdü: Film 1985’te geçiyordu ve kazayla 2017 ye geliniyordu. O dönem uçan kaykaylar, giydiğinizde şeklinizi alan elbiseler ve kendi kendini bağlayan ayakkabı bağcıkları ve nükleer yakıtla çalışan araçlar vb. gibi durumlar vardı. Gelecek geldi ve bunların çoğunu henüz yapmadık. Ancak gelecekle birlikte insan kaynaklarında dijitalleşme ve sanayi 4.0 ile birlikteyiz. Yeni süreçle birlikte yönetme ve liderlik kavramları da değişti. Terlikleriyle çok ciddi kaynakları yöneten yeni bir nesille karşı karşıyayız. Çünkü yeni süreçte ofis duvarları kalktı. Bu süreci okuyanlar da başarılı oldu. Liderlikle ilgili karmaşık süreçler daha paylaşımcı ve daha net bir sürece dönüştü. Bu süreçte gençler çok belirleyici olmaya başladı. Yenilikçi ve yaratıcı olmak zorunda olduklarının farkına vardılar ve süreçte aktif rol aldılar.Türkiye’nin gelecek çalışmalarına daha çok ağırlık vermesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ortaylı, ‘Gelecekte robotlarla yaşayacağız. Kim olacak onlar? Bunlara karar vermeliyiz. Bu süreci iyi anlamalı ve ona göre çalışmalıyız. Bunun yanında bu robotlar muhtemelen otomobil şirketlerinin sigorta uzmanlarının yerini alacak. Yani iki araba çarpıştığı zaman verileri insanlardan daha iyi değerlendirecek robotlar çıkacak ortaya. Çok daha objektif bir şekilde değerlendirmeler yapılacak. Robotlar sigorta uzmanlarının yerini alabilecek ama hiçbir zaman o şirketleri robotlar yönetmeyecek. Gelecekteki şirketler muhtemelen Amerikan ve Japon modelinde olacak. Yani artık ailelerin değil doğrudan doğruya liyakate dayalı olan şirketleşme sürecini yaşayacağız. Artık şirketler tarafından her şeyin planlanacağı, karar verileceği süreçlere geçeceğiz. Tabi bunun getirdiği büyük rahatlamalar da olacak’ diye konuştu.Dijitalleşme ve sanayi 4.0 kavramlarıyla gelecekte dünyadaki çatışmaların kesinlikle azalmayacağını belirten Ortaylı, şöyle devam etti: Yeni sürece uyum sağlamak zorundayız. İnsanların robotları her noktada aktif olarak kullanacağı bu süreç bizler için altın çağ olmayacak. Yaşadığımız dönemlerde geleceğin altın çağ olacağı yönünde palavra kitaplar ortaya çıkıyor. Bunun olması mümkün değil. Yeryüzünde hiç bir zaman altın çağ olmadı gelecekte de olmayacak. Altın çağ diye bir şey yok ve altın çağ olmayacaktır. Altın çağ lafı boş bir laftır hiçbir zaman idareci insanların inanmaması gereken terminolojidir.