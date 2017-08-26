Otel odasında şok ölüm!

İzmir Konak'ta bir kişi kaldığı otelin odasında ölü bulundu

Olay Konak'ın Basmane semtinde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 27 yaşındaki Emrah Kızılaslan otele gelerek bir gece kalacağını belirtti. Odasından ayrılması gerektiği halde çıkmayan Kızılaslan'ı otel çalışanları telefonla aradı. Kızılaslan'ın telefona cevap vermemesi üzerine endişelenen otel çalışanları durumu polise haber verdi.



Otele gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde Kızılaslan'ın cesedi ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kızılaslan'ın cenazesini otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırdı. Kızılaslan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.