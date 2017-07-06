Otel sahibini dolandırmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, telefonla aradığı butik otel sahibi Hasan Ö.'nün 90 bin lirasını dolandırmak isteyen bir kişi, suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı

Çeşme Alaçatı'da butik otel işleten Hasan Ö.'yü dün telefonla arayıp, kendisini 'polis' olarak tanıtan bir kişi, "Banka hesabınız FETÖ/PDY tarafından ele geçirilmek istenmektedir. Paranızı terör örgütünün eline geçmemesi için tamamını çekin" dedi. Telefondaki kişi Hasan Ö.'den bankada 90 bin lirası olduğunu da öğrendi. Hasan Ö. telefondaki kişinin dolandırıcı olduğundan şüphelenip, durumu Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis, Hasan Ö.'den telefondaki kişiyi şüphelendirmeden söylediklerini yapmasını istedi. Hasan Ö., bunun üzerine parayı çekmek için bankaya gitti. Ancak, banka görevlileri kendisini arayan polislerin uyarısı üzerine Hasan Ö.'ye para yerine içi kağıt doldurulmuş poşet verdi. Hasan Ö.'yü, tekrar arayan telefondaki kişi eve gitmesini, parayı göndereceği polis memuruna vermesini istedi. Bunun üzerine evde önlem alan polis, parayı almaya gelen Y.K.'yi suç üstü yakaladı.



Y.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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