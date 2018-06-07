Otelde tavana asılı ceset bulundu!

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir oteldeki odada, boynundan urganla tavana asılı halde kadın cesedi bulundu. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi ve olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı

Otelde tavana asılı ceset bulundu!
07 Haziran 2018 Perşembe 13:14

Dün akşam saatlerinde, Menemen Belediyesi merkez binası yakınlarındaki bir otelin personeli, girdikleri bir odada, boynundan urganla tavana asılı kadın cesediyle karşılaşınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada cesedin kimliğini belli eden bir ize rastlamadı. Polis, kadının otele kimliksiz nasıl girdiğini araştırırken, ceset, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menemen #otel ceset
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