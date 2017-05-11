Otizm korosundan konser

İZMİR Otizm Orkestrası ve Korosu, Sağlık Haftası nedeniyle İzmir Sağlık Koleji'nde (İSK) konser verdi. Doğuştan görme engelli ve otizmli Batuhan'ın söylediği şarkı duygulu anlar yaşattı

İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu Koordinatörü Semra Güngör, 4 otizmli çocukla başladıkları orkestranın şu an 40 çocuğa ulaştığını belirterek, “Orkestramız pop, Türk ve marşlar söylüyor. Otizmli çocukların grupla hareket etmelerinde sıkıntıları vardır. Ancak orkestra öğrencilerimiz, büyük bir başarıya imza atarak, birlikte konser vermeyi başardı. Orkestraya girdikten sonra çocuklarımızda büyük değişimler gözlendi. Konuşamayan çocuklarımız konuşmaya başladı. Verilen komutları daha hızlı bir şekilde almaya başladılarö dedi. Konserde sahneye çıkan Batuhan Kil, izleyicilere duygulu anlar yaşattı. Etkinliği organize eden okulda görevli öğretmenler Ebru Tosun, Dündane Akbulut, Gülşah Çoban, Halime Oruç ve Feyza Ercan, Uğur Erbil etkinliğin çok başarılı geçtiğini, İSK olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini söyledi. İzmir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (İSK) Müdürü Baki Akyüz ise, orkestrada görevli çocuklara ve orkestra yöneticilerine teşekkür etti. Konserin sonunda okul öğretmenleri ve yöneticileri, orkestra üyelerine katılım ve teşekkür belgesi verdi. Etkinliğin sonunda okulun dans takımı bir gösteri sundu.







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