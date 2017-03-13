Otizmli gencin piyanoda büyük başarısı

Otizmli Ateş Güldoğan, tek parmağıyla çalmaya başladığı piyanoda elde etiği başarıyla diğer otizmli çocuklar ve ailelerine umut oldu

Otizm li Ateş Güldoğan, tek parmağıyla çalmaya başladığı piyanoda elde etiği başarıyla diğer otizmli çocuklar ve ailelerine umut oldu.

İzmir'de 20 yıl önce dünyaya gelen ve otizm tanısı konulan Ateş'in dünyası, henüz çok küçükken bir piyanonun tuşlarıyla değişti. Tek parmağıyla dokunduğu piyano tuşlarından yayılan melodi sayesinde



Ümran Baradan Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine kabul edilen Güldoğan, ailesinin desteği sayesinde düzenli olarak piyano eğitimi aldı ve sonunda Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin Müzik Bölümü yetenek sınavını kazandı.



Aynı üniversitenin 3. sınıfında eğitimini sürdüren Güldoğan, Mozart, Bach, Beethoven ve Çaykovski eserlerini ustalıkla icra ederek resitallere hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden davetler alan Güldoğan, diğer otizmli çocuklar ve aileler için umut ve azim sembolü haline geldi.

Müzik hayatına yön verdi

Ateş Güldoğan'a 12 yıldır müzik dersi veren Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Nilüfer Akdoğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ateş'e en büyük yardımı ailesinin verdiğini, müzik yeteneğini keşfettikten sonra müzik dersi aldırdığını, öğretmen, piyanist ve psikologlarla desteklediğini belirtti.



İlk tanıştıklarında Ateş'in konuşmakta bile zorlandığını aktaran Akdoğu, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Ateş'in do notasından sonra re notasını öğrenmesi çok zaman alıyordu ancak sonra müzik terimleri üzerinden hayatını yönlendirmeye başladık. Mesela çok hızlı yürüyorsa 'moderato' diyorduk, bu terim kabaca orta tempoyu ifade ediyordu. Müzik terimlerine inanılmaz reaksiyon verdi. 8 yaşından bu yana, yani 12 yıldır Ateş'e piyano öğretiyorum. Hareketlerini, müzik terimleriyle yönlendirmeye çalıştığımız gibi obsesifliğini müzikte işimize yarayacak şekilde kullanmaya çalıştık. Bugün Ateş bize ve tüm otizmlilere umut veriyor, toplantılarına katılıyor ve onlardan davet alıyor. Ateş çok şanslı. Madden ve manen kendisini çok seven bir aileden geliyor, çok kötü durumda otizmli çocuklar olduğunu biliyoruz."

"Harika bir öğrenci"

Halen Yaşar Üniversitesinde piyano derslerine devam ettiği Payam Gül Susanni de Ateş Güldoğan ile bu yıl çalışmaya başladığını ve harika bir öğrenci ile çalışmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Haftada iki kez keyifle piyano dersi yaptıklarını dile getiren Susanni, "Ateş çok yetenekli, çok iyi kulağı olan, çok çalışkan bir öğrenci. Benim şu ana kadar piyano öğrencilerim arasında en iyisi diyebilirim." dedi.



Ateş Güldoğan'ın güzel parçalar çaldığını, konserler verdiğini ifade eden Susanni, "Ateş, geçtiğimiz aralık ayında çok başarılı bir konser yaptı. Yerli sazlar öğrencilerimiz eşlik etti. Mayıs ayında bir konser daha yapmayı hedefliyoruz. Mezun olana kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Başka illerden konser için teklifler de aldığını biliyorum." diye konuştu.



Ateş'in ailesi, öğretmenleri ve çevresi ile iletişim kurmasını sağlayan, programını organize eden "gölge öğretmeni" Esra Usta ise tüm çalışmaların, derslerin tek amacının otizmli gencin hayatını idame ettirmesini sağlamak olduğunu vurguladı.



Müzisyen gencin 1 yıl sonra mezun olacağına işaret eden Usta, şunları söyledi:



"Ateş takıntılı bir öğrenciydi ama kendini müziğe kaptırdığında hiçbir şeyi kalmıyor. Mezun olduktan sonra babasının fabrikasında çalışmaya başlamasını, müziğe de devam etmesini, kendi ayakları üstünde durmasını hedefliyoruz."



Ateş Güldoğan da "gizem" olarak tanımladığı müzikle ilişkisini "En çok Wolfgang Amadeus Mozart'ı seviyorum, konser sırasında heyecanlanmamalıyım, selam veriyor ve tebrikleri kabul ediyorum. Müzik yapmak çok güzel..." sözleriyle anlattı. İzmir'de 20 yıl önce dünyaya gelen ve otizm tanısı konulan Ateş'in dünyası, henüz çok küçükken bir piyanonun tuşlarıyla değişti. Tek parmağıyla dokunduğu piyano tuşlarından yayılan melodi sayesinde müzik yeteneği keşfedilen Güldoğan, Piri Reis İlköğretim Okulu'nu kaynaştırma öğrencisi olarak tamamladı.Ümran Baradan Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesine kabul edilen Güldoğan, ailesinin desteği sayesinde düzenli olarak piyano eğitimi aldı ve sonunda Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinin Müzik Bölümü yetenek sınavını kazandı.Aynı üniversitenin 3. sınıfında eğitimini sürdüren Güldoğan, Mozart, Bach, Beethoven ve Çaykovski eserlerini ustalıkla icra ederek resitallere hazırlanıyor. Türkiye'nin farklı kentlerinden davetler alan Güldoğan, diğer otizmli çocuklar ve aileler için umut ve azim sembolü haline geldi.Ateş Güldoğan'a 12 yıldır müzik dersi veren Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Nilüfer Akdoğu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ateş'e en büyük yardımı ailesinin verdiğini, müzik yeteneğini keşfettikten sonra müzik dersi aldırdığını, öğretmen, piyanist ve psikologlarla desteklediğini belirtti.İlk tanıştıklarında Ateş'in konuşmakta bile zorlandığını aktaran Akdoğu, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Ateş'in do notasından sonra re notasını öğrenmesi çok zaman alıyordu ancak sonra müzik terimleri üzerinden hayatını yönlendirmeye başladık. Mesela çok hızlı yürüyorsa 'moderato' diyorduk, bu terim kabaca orta tempoyu ifade ediyordu. Müzik terimlerine inanılmaz reaksiyon verdi. 8 yaşından bu yana, yani 12 yıldır Ateş'e piyano öğretiyorum. Hareketlerini, müzik terimleriyle yönlendirmeye çalıştığımız gibi obsesifliğini müzikte işimize yarayacak şekilde kullanmaya çalıştık. Bugün Ateş bize ve tüm otizmlilere umut veriyor, toplantılarına katılıyor ve onlardan davet alıyor. Ateş çok şanslı. Madden ve manen kendisini çok seven bir aileden geliyor, çok kötü durumda otizmli çocuklar olduğunu biliyoruz."Halen Yaşar Üniversitesinde piyano derslerine devam ettiği Payam Gül Susanni de Ateş Güldoğan ile bu yıl çalışmaya başladığını ve harika bir öğrenci ile çalışmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.Haftada iki kez keyifle piyano dersi yaptıklarını dile getiren Susanni, "Ateş çok yetenekli, çok iyi kulağı olan, çok çalışkan bir öğrenci. Benim şu ana kadar piyano öğrencilerim arasında en iyisi diyebilirim." dedi.Ateş Güldoğan'ın güzel parçalar çaldığını, konserler verdiğini ifade eden Susanni, "Ateş, geçtiğimiz aralık ayında çok başarılı bir konser yaptı. Yerli sazlar öğrencilerimiz eşlik etti. Mayıs ayında bir konser daha yapmayı hedefliyoruz. Mezun olana kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Başka illerden konser için teklifler de aldığını biliyorum." diye konuştu.Ateş'in ailesi, öğretmenleri ve çevresi ile iletişim kurmasını sağlayan, programını organize eden "gölge öğretmeni" Esra Usta ise tüm çalışmaların, derslerin tek amacının otizmli gencin hayatını idame ettirmesini sağlamak olduğunu vurguladı.Müzisyen gencin 1 yıl sonra mezun olacağına işaret eden Usta, şunları söyledi:"Ateş takıntılı bir öğrenciydi ama kendini müziğe kaptırdığında hiçbir şeyi kalmıyor. Mezun olduktan sonra babasının fabrikasında çalışmaya başlamasını, müziğe de devam etmesini, kendi ayakları üstünde durmasını hedefliyoruz."Ateş Güldoğan da "gizem" olarak tanımladığı müzikle ilişkisini "En çok Wolfgang Amadeus Mozart'ı seviyorum, konser sırasında heyecanlanmamalıyım, selam veriyor ve tebrikleri kabul ediyorum. Müzik yapmak çok güzel..." sözleriyle anlattı.