Otları yakacaktı kendini yaktı!

Ödemiş ilçesinde, bahçesindeki otları yakmak isteyen kişi rüzgarın etkisiyle kendini yaktı

Otları yakacaktı kendini yaktı!
05 Kasım 2018 Pazartesi 10:47

Alınan bilgiye göre, Mustafa Korkmaz (96), Sekiköy Mahlalesi'nde bahçesindeki otları temizlemek için ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerden kaçamayan Korkmaz'ın ayaklarında ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Korkmaz ise, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ödemiş #kendini yaktı
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